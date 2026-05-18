🌍 Geopolitik

Di tengah ketegangan AS-China, pertemuan Trump-Xi menghasilkan pengumuman bahwa China akan membeli produk pertanian AS senilai minimal $17 miliar per tahun hingga 2028, termasuk kedelai dan daging sapi. Sebagai gantinya, AS disebut memperoleh komitmen terkait rare earth. Namun, kedua pihak masih menyampaikan versi berbeda terkait isi kesepakatan tersebut.

Serangan drone juga dilaporkan menghantam fasilitas nuklir di Uni Emirat Arab. Trump dijadwalkan menggelar pertemuan Situation Room pada hari Selasa untuk membahas opsi militer terhadap Iran. Pertemuan awal dengan penasihat keamanan telah berlangsung pada Sabtu lalu.

Perundingan damai antara AS dan Iran kembali mengalami kebuntuan. Donald Trump menulis di Truth Social bahwa “waktu terus berjalan” bagi Teheran dan “tidak akan ada yang tersisa” jika Iran tidak segera bertindak. Pasar menafsirkan pernyataan tersebut sebagai meningkatnya kemungkinan dimulainya kembali aksi militer.

📊 Ekonomi

Data ekonomi China untuk April menjadi kekecewaan besar bagi pasar.

Penjualan ritel hanya tumbuh 0,2% secara tahunan, level terlemah sejak Desember 2022 dan jauh di bawah ekspektasi 2%

Produksi industri melambat menjadi 4,1% dibanding estimasi 5,9%

Investasi aset tetap turun 1,6% dalam empat bulan pertama tahun ini

Harga rumah baru di China turun selama 35 bulan berturut-turut, sementara penjualan mobil domestik anjlok 21,6% secara tahunan, penurunan bulanan ketujuh secara beruntun.

Biro Statistik Nasional China menyebut kondisi eksternal sebagai “suram dan kompleks” dan meminta kebijakan fiskal yang lebih proaktif. Namun, Politbiro belum mengumumkan stimulus baru.