- Sesi perdagangan hari Senin ditutup dengan kenaikan tipis di sebagian besar indeks saham AS meski latar belakang geopolitik tetap bergejolak.
- Futures indeks Wall Street rata-rata menguat sekitar 0,2% hingga 0,3%.
- Russell 2000 memimpin penguatan dengan kenaikan lebih dari 0,8%.
- Donald Trump menggunakan nada keras terkait negosiasi dengan Iran dan menyebut syarat dari pihak Iran mustahil untuk diterima.
- Banyak analis menilai posisi politik Trump saat ini tidak menguntungkan dan kebijakannya terhadap Republik Islam Iran belum berhasil.
- Axios melaporkan bahwa pemerintahan AS mulai mempertimbangkan kemungkinan melanjutkan operasi militer.
- Pasar saham terlihat sangat fokus pada valuasi sektor semikonduktor.
- Hampir seluruh sektor chip mencatat kenaikan satu digit hingga dua digit didorong ekspektasi dan sentimen investor yang sangat positif.
- Intel, Nvidia, Micron, SoFi, dan AMD semuanya bergerak naik.
- Euforia di sektor semikonduktor juga mulai merembet ke sektor-sektor yang terkait dengan ekspansi data center.
- Perusahaan yang bergerak di bidang pasokan listrik, penyimpanan energi, infrastruktur, dan layanan pendukung juga mengalami penguatan besar.
- Beberapa nama yang menonjol antara lain Plug Power yang naik dua digit.
- OpenAI juga mengumumkan pembentukan anak perusahaan baru yang fokus pada implementasi AI.
- Perusahaan tersebut akan menyediakan dukungan dan layanan konsultasi bagi organisasi yang ingin mengadopsi solusi AI.
- National Association of Realtors merilis data existing home sales AS untuk bulan April.
- Hasilnya sedikit di bawah ekspektasi, yaitu 4,02 juta unit dibanding perkiraan 4,05 juta unit.
- Namun kekuatan pasar perumahan tercermin dari revisi naik data bulan Maret menjadi 4,01 juta unit.
- Sentimen di Eropa tetap terlihat lebih lemah dibanding AS dan performa indeks hingga penutupan bursa bergerak campuran.
- Indeks Polandia WIG20 dan Italia FTSE MIB menjadi yang terbaik dengan kenaikan sekitar 0,7% hingga 1,4%.
- Sementara Eurostoxx50 turun lebih dari 0,3%.
- OpenAI memberikan akses kepada Komisi Eropa terhadap tools keamanan siber miliknya.
- Komisi Eropa juga sedang mempertimbangkan peluncuran kembali program subsidi untuk bandara kecil, yang mendukung saham maskapai penerbangan Eropa.
- Inflasi tahunan Norwegia tercatat mendekati ekspektasi pasar di level 3,4%.
- Di pasar valuta asing, pound sterling menjadi mata uang terkuat dengan penguatan sekitar 0,4% hingga 0,8% terhadap pasangan mata uang utama lainnya.
- Harga kakao melonjak lebih dari 10% akibat kekhawatiran pasokan, termasuk kelangkaan pupuk.
- Komentar Donald Trump terkait kemungkinan gagalnya negosiasi dengan Iran turut mendukung kenaikan harga minyak yang kini naik lebih dari 3%.
- Brent kembali diperdagangkan di atas $104 per barel.
- Kenaikan inflasi di China juga meningkatkan harapan terhadap aktivitas industri yang lebih kuat, sehingga harga tembaga dan aluminium naik lebih dari 2%.
- Silver mulai mengejar kenaikan emas dengan lonjakan sekitar 6%.
- Sentimen terhadap aset kripto masih bergerak campuran namun cenderung positif.
- Bitcoin naik lebih dari 1% dan kembali diperdagangkan di atas $81.000.
- Ethereum tertinggal dengan kenaikan tipis kurang dari 0,5%.
- Sementara Solana tampil lebih kuat dengan penguatan lebih dari 2%.
