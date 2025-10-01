Nasdaq 100 Dekati Rekor Meski Shutdown AS

Nasdaq 100 naik 0,4% hari ini, mendekati level 25.000 dan hanya terpaut 0,3% dari rekor tertinggi sepanjang masa. Kenaikan ini sepenuhnya membalikkan penurunan yang dimulai semalam hingga awal sesi Eropa. Reli makin tajam setelah pembukaan Wall Street, dengan futures Nasdaq 100 melonjak signifikan.

Reli ini terjadi meskipun shutdown pemerintah masih berlangsung. Walau shutdown mungkin tidak berdampak langsung pada operasi perusahaan teknologi utama, secara historis indeks Wall Street cenderung naik selama government shutdown—sebuah hasil yang sering terlihat kontra-intuitif. Namun, shutdown tetap meningkatkan risiko memburuknya pasar tenaga kerja, yang dapat memaksa The Fed memangkas suku bunga.

Laporan ADP hari ini mencatat penurunan 32.000 pekerjaan di sektor swasta, terburuk sejak Januari 2021. Selain itu, data bulan sebelumnya juga direvisi turun.

Pendorong utama reli hari ini adalah saham bioteknologi dan farmasi, meskipun shutdown bisa memperlambat persetujuan obat baru. Saham produsen chip menjadi kelompok penguat terbesar kedua.

Saham-saham dalam indeks Nasdaq 100 hari ini terbagi hampir seimbang antara yang naik dan turun. Sumber: Bloomberg Finance LP