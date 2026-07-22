Perdagangan Selasa menjadi hari paling sukses sepanjang Juli bagi indeks Nasdaq 100 AS, meskipun eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran masih berlanjut.

Apakah Saham AI Kembali Diminati?

Indeks Nasdaq 100 menguat 1,9%, didukung oleh membaiknya sentimen terhadap perusahaan-perusahaan dalam ekosistem AI secara luas. Saat ini, indeks tersebut berada kurang dari 5% di bawah level tertinggi sepanjang masa yang tercatat pada Juni.

Gambar 1: Kontribusi Sektor terhadap Kinerja Nasdaq 100 (21 Juli 2026)

Sumber: XTB Research, 22.07.2026

Sejumlah saham dengan kenaikan terbesar pada perdagangan Selasa berasal dari sektor semikonduktor, memori DRAM, dan neo-cloud. Indeks Philadelphia Semiconductor atau SOX naik sekitar 5% kemarin. Micron, Teradyne, dan Seagate mencatatkan kenaikan lebih dari 10%.

Gambar 2: Saham dengan Kenaikan dan Penurunan Terbesar di Nasdaq 100 (21 Juli 2026)

Sumber: XTB Research, 22.07.2026

Penguatan tersebut antara lain mendapat dukungan dari laporan yang sangat optimistis dari analis Bank of America. Bank tersebut memasukkan Micron ke dalam US 1 List, yaitu portofolio saham dengan tingkat keyakinan investasi tertinggi mereka.

Dalam beberapa hari terakhir, perhatian pasar juga tertuju pada meningkatnya popularitas model AI open-source asal China yang mendorong permintaan terhadap memori berkecepatan tinggi.

Bahkan model AI dengan akses API yang sangat murah tetap membutuhkan memori HBM dan DRAM dalam jumlah besar.

Harga Minyak Terus Naik

Seluruh perkembangan tersebut terjadi di tengah berlanjutnya eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran. Serangan udara telah berlangsung selama 11 malam berturut-turut.

Meskipun mediator dari Qatar, Mesir, dan Pakistan sebelumnya diperkirakan menyampaikan proposal gencatan senjata selama 10 hari kepada kedua pihak, harga minyak mentah dan LNG tetap melanjutkan kenaikan.

Harga minyak Brent kini berada di atas $94 per barel, atau meningkat lebih dari 10% dibandingkan satu pekan sebelumnya.

Saatnya Perusahaan Raksasa Melaporkan Kinerja

Pasar menghadapi salah satu hari paling padat pekan ini dalam hal publikasi laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar AS.

Perhatian utama pasar akan tertuju pada Tesla, Google, AT&T, dan IBM. Kinerja perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap indeks tempat sahamnya tercatat, termasuk Nasdaq 100, serta sentimen pasar secara keseluruhan.

Tesla baru saja melewati kuartal dengan rekor pengiriman kendaraan. Pertanyaan utama investor adalah seberapa besar margin perusahaan terdampak.

Pasar ingin mengetahui apakah pemotongan harga dan biaya yang dikeluarkan untuk mendorong permintaan telah menekan profitabilitas bisnis secara signifikan.

Komentar Elon Musk mengenai masa depan perusahaan juga akan menjadi perhatian utama, bahkan mungkin lebih penting dibandingkan angka laporan keuangan.

Investor akan mencari perkembangan terbaru mengenai model Tesla berharga lebih terjangkau serta pengembangan kendaraan otonom.

Dalam kasus Google, fokus pasar akan tertuju pada apakah belanja besar untuk kecerdasan buatan sudah mulai menghasilkan imbal hasil.

Pada kuartal I, backlog pesanan layanan cloud meningkat menjadi $460 miliar. Investor menginginkan konfirmasi bahwa kenaikan tersebut bukan hanya fenomena satu kali, tetapi merupakan tren berkelanjutan yang didorong oleh penerapan solusi AI.

Hal ini semakin penting karena perusahaan baru-baru ini menaikkan proyeksi belanja modal atau CAPEX tahun ini menjadi $180–$190 miliar.

Wall Street akan mencari bukti pertumbuhan pendapatan yang dihasilkan dari peningkatan investasi tersebut.