- Pada sesi Rabu, pasar mengadopsi sikap wait-and-see, meskipun sentimen cenderung ke arah optimisme. Valuasi didukung terutama oleh hasil kinerja sektor finansial, kontrak baru di sektor teknologi, serta—yang paling utama—adanya peluang nyata de-eskalasi dan berakhirnya konflik di kawasan Teluk Persia. Indeks saham utama AS mencatat kenaikan, meskipun terbatas di bawah 1%. Nasdaq menjadi indeks dengan kinerja terbaik, sementara Dow Jones tertinggal.
- Setelah reli sekitar dua minggu, S&P 500 berada sangat dekat dengan level tertinggi sepanjang masa (all-time high), dengan puncak intraday di 7.001 poin.
- Nvidia mendorong saham perusahaan terkait teknologi kuantum melalui model barunya, dengan rata-rata kenaikan sektor ini lebih dari 10%.
- Snap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 15% tenaga kerjanya dan sahamnya naik sekitar 6%.
- Tesla naik lebih dari 6% setelah CEO perusahaan mengungkapkan chip baru “AI5”.
- Data makroekonomi AS:
- Indeks NY Empire State mencatat kejutan positif: naik ke level 11 dibanding ekspektasi -0,5 (sebelumnya -0,2).
- Persediaan bahan bakar dan minyak mentah berada jauh di bawah ekspektasi; minyak mentah menunjukkan indikasi permintaan yang lebih lemah.
- Sentimen di Eropa terlihat jauh lebih lemah. Sebagian besar indeks mencatat penurunan tipis. Tekanan terbesar terlihat pada indeks CAC40 Prancis yang turun sekitar 0,6%. Sebaliknya, indeks WIG20 menunjukkan kekuatan dengan kenaikan sekitar 0,8%.
- Komoditas:
- Komoditas energi masih bergerak tanpa arah yang jelas, menunggu pernyataan lebih lanjut dari pengambil kebijakan di Iran dan AS. Minyak WTI ditutup di sekitar $91, sementara Brent berada di $95.
- Pada logam industri dan logam mulia, pergerakan harga terbatas sekitar 1%. Platinum, aluminium, dan seng mencatat kenaikan, sementara palladium mengalami penurunan.
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.