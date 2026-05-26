Setelah membaiknya sentimen pasar pada Senin yang mendorong penurunan tajam harga komoditas energi, kini terjadi pembalikan arah sebagian akibat laporan serangan pasukan AS terhadap fasilitas di Iran selatan, kemungkinan di dekat Bandar Abbas. Harga minyak WTI naik sekitar 1,4% pada perdagangan pagi.

Negosiasi antara AS dan Iran diperkirakan akan terus berlanjut, yang membantu membatasi skala penurunan pasar. Kedua pihak dilaporkan kini hanya berfokus pada “pemilihan bahasa yang tepat” dalam kesepakatan final antara Washington dan Teheran.

Investor menantikan informasi lebih lanjut yang dapat mengonfirmasi atau membantah asumsi bahwa kesenjangan negosiasi antara kedua pihak semakin menyempit. Untuk saat ini, pasar justru menerima sinyal mengenai berlanjutnya serangan Israel terhadap Lebanon, yang jelas tidak memberikan optimisme bagi pelaku pasar.

Chart 1: OIL.WTI (24.07.2024 - 25.05.2026)

Sumber: xStation, 25.05.2026

Saat ini, pasar berada dalam fase koreksi yang lebih dalam setelah mencapai level tertinggi lokal. Candlestick terbaru menunjukkan adanya tekanan jual. Level $90 berfungsi sebagai support terdekat sekaligus level psikologis penting. Area ini menjadi level krusial yang harus dipertahankan oleh kubu bullish. Support utama berikutnya berada di area $85.

Resistance dinamis saat ini berasal dari moving average biru menurun (SMA 50).