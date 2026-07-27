Nasdaq Tertekan oleh Persaingan Chip China

Futures Nasdaq-100 atau US100 masih berada di bawah tekanan hari ini setelah muncul laporan mengenai kemajuan China dalam mengembangkan teknologi manufaktur semikonduktornya sendiri.

Indeks sempat dibuka lebih tinggi, didukung kabar mengenai jeda operasi militer antara Amerika Serikat dan Iran.

Namun, sentimen memburuk seiring berjalannya sesi dan harga bergerak ke zona negatif.

Tekanan terkuat terlihat pada sektor semikonduktor, dengan ASML, Nvidia, dan perusahaan terkait chip lainnya menjadi beberapa saham dengan penurunan terbesar.

Sentimen yang lebih lemah dipicu oleh laporan bahwa China mengalami kemajuan dalam mengembangkan mesin litografi DUV yang lebih canggih.

Teknologi tersebut pada akhirnya dapat menantang keunggulan pemain industri utama dan meningkatkan persaingan dalam pasar semikonduktor.

Pada saat yang sama, investor mulai mengambil keuntungan dari segmen kecerdasan buatan, sementara saham Nvidia juga mengalami tekanan.

Pasar kini tidak hanya berfokus pada kecepatan adopsi AI, tetapi juga pada besarnya investasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan laju pertumbuhan saat ini.

Peningkatan belanja untuk pusat data dan infrastruktur AI menimbulkan pertanyaan mengenai apakah investasi dalam skala besar tersebut akan menghasilkan tingkat pengembalian yang cukup kuat pada masa depan.

Perdagangan hari ini menunjukkan meningkatnya sensitivitas pasar terhadap perkembangan di sektor semikonduktor.

Industri chip tetap menjadi salah satu fondasi utama narasi kecerdasan buatan.

Artinya, setiap informasi terkait persaingan teknologi, tekanan margin, atau potensi imbal hasil investasi dapat dengan cepat memengaruhi valuasi perusahaan besar dan pergerakan indeks secara keseluruhan.

Sumber: xStation5