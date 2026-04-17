Netflix Turun 9% Usai Earnings Q1

Saham Netflix turun lebih dari 9% setelah penutupan pasar, meskipun perusahaan melaporkan hasil yang solid untuk kuartal pertama 2026. Reaksi negatif pasar terutama dipicu oleh panduan ke depan (forward guidance) yang lebih konservatif, yang berada di bawah ekspektasi di beberapa area utama. Meskipun angka penting Q1 seperti laba per saham (EPS) dan pendapatan melampaui ekspektasi pasar, investor lebih berfokus pada prospek masa depan yang dianggap lebih krusial. Perusahaan streaming ini juga mengumumkan bahwa ketua dan salah satu pendiri, Reed Hastings, akan mengundurkan diri dari dewan direksi setelah 29 tahun.

EPS: $1.23 vs. $0.66 y/y

Pendapatan: $12.25B vs. $12.17B ekspektasi

Elemen lain dari laporan menunjukkan gambaran yang lebih beragam. Arus kas bebas (free cash flow) mencapai $5.09B dibandingkan ekspektasi $2.67B, memberikan kejutan positif yang jelas. Namun, panduan untuk kuartal kedua berada di bawah konsensus: perusahaan memperkirakan EPS sebesar $0.78 (vs. $0.84), pendapatan $12.57B (vs. $12.64B), dan laba operasional $4.11B (vs. $4.34B). Margin operasional diproyeksikan sebesar 32.6%, dibandingkan ekspektasi 34.4%.

Untuk setahun penuh, Netflix masih mengantisipasi pertumbuhan yang relatif stabil, meskipun beberapa metrik berbeda dari ekspektasi pasar. Perusahaan memperkirakan arus kas bebas sekitar $12.5B (sebelumnya sekitar $11B; vs. $12.05B ekspektasi). Pendapatan tahunan diproyeksikan berada di kisaran $50.7B hingga $51.7B (vs. $51.37B), mencerminkan pertumbuhan 12% hingga 14%. Margin operasional penuh tahun diperkirakan 31.5% (vs. 32%), sementara pendapatan iklan 2026 tetap ditargetkan sekitar $3B. Pasar tampaknya sebelumnya mengharapkan revisi naik untuk angka ini.

Rekor keterlibatan konten?

Yang penting, Netflix mencapai rekor tingkat keterlibatan pengguna pada Q1, yang merupakan salah satu metrik internal utama perusahaan untuk kualitas platform. Perusahaan juga memperluas format konten baru, termasuk video podcast dan acara live (seperti World Baseball Classic yang mencatat rekor penonton di Jepang). Ini menunjukkan pergeseran dari model streaming tradisional.

Netflix juga semakin agresif masuk ke industri gaming, dengan meluncurkan aplikasi terpisah untuk anak-anak - menandakan diversifikasi produk. Pada saat yang sama, kecerdasan buatan (AI) menjadi elemen inti strategi teknologi perusahaan, ditandai dengan akuisisi InterPositive (alat GenAI untuk kreator) dan penggunaan AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ini menunjukkan investasi berkelanjutan dalam efisiensi produksi dan personalisasi.

Desain ulang aplikasi mobile juga direncanakan, termasuk pengenalan format video vertikal, yang mungkin merupakan respons terhadap kompetisi dari platform seperti TikTok. Kenaikan harga terbaru diterima dengan baik oleh pasar, menunjukkan sensitivitas harga yang relatif rendah (pricing power). Netflix juga menekankan keyakinan kuat terhadap pertumbuhan jangka panjang, dengan menyebut “long runway of growth”, yang menandakan potensi ekspansi lebih lanjut. Meskipun mengakui tingkat persaingan yang tinggi, perusahaan menyoroti bahwa strategi mereka berbasis pada peningkatan produk berkelanjutan dan eksekusi yang lebih cepat dibanding pesaing.

Netflix angka keuangan utama

Sumber: Netflix

Rincian pendapatan Netflix berdasarkan wilayah

Sumber: Netflix

Wawasan utama dari hasil kinerja

Pertumbuhan pendapatan didorong oleh kombinasi pertumbuhan pelanggan, kenaikan harga, dan peningkatan pendapatan iklan. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis Netflix semakin terdiversifikasi. Dampak nilai tukar mata uang asing (FX) juga positif terhadap hasil, yang berarti sebagian pertumbuhan pendapatan didukung oleh faktor makroekonomi selain kinerja operasional.

Sebagian besar kenaikan EPS dipengaruhi oleh biaya satu kali sebesar $2.8 miliar terkait terminasi transaksi Warner Bros., yang dicatat dalam “interest and other income”. Ini menunjukkan bahwa sebagian peningkatan laba tidak bersifat berulang. Margin operasional terus meningkat dari tahun ke tahun, mengonfirmasi peningkatan efisiensi operasional, bukan hanya efek skala. Netflix juga secara jelas mengarahkan strategi keuangan menuju model yang lebih seimbang, meninggalkan pendekatan “growth at all costs” dan berfokus pada: → pertumbuhan pendapatan

→ margin operasional

→ arus kas bebas Iklan menjadi segmen yang semakin penting, dengan proyeksi hampir dua kali lipat pada 2026, menjadikannya salah satu pendorong utama pertumbuhan. Biaya konten diperkirakan lebih tinggi di paruh pertama tahun, yang menjelaskan margin lebih lemah di Q2 dan mencerminkan sifat musiman biaya. Netflix memperkirakan perbaikan margin pada Q3 - Q4, menandakan tekanan saat ini bersifat sementara, bukan struktural. Pertumbuhan pendapatan Q2 tetap solid (~13%), meskipun profitabilitas melemah. Analisis arus kas utama Bagian arus kas menunjukkan Netflix memasuki 2026 dengan posisi likuiditas yang sangat kuat. Arus kas operasional naik menjadi $5.3 miliar dari $2.8 miliar tahun sebelumnya, sementara free cash flow meningkat menjadi $5.1 miliar dari $2.7 miliar. Namun, sebagian besar peningkatan ini berasal dari biaya terminasi satu kali sebesar $2.8 miliar terkait kesepakatan Warner Bros., sehingga tidak sepenuhnya berulang.

Perusahaan juga menaikkan panduan free cash flow 2026 menjadi sekitar $12.5 miliar dari $11 miliar sebelumnya, kembali didorong oleh efek one-off tersebut. Pada saat yang sama, Netflix tidak mengubah strategi alokasi modalnya.

Perusahaan tetap memprioritaskan reinvestasi bisnis - baik secara organik maupun melalui M&A selektif - sambil menjaga likuiditas, sebelum mengembalikan kelebihan kas kepada pemegang saham. Ini menunjukkan fokus manajemen pada pertumbuhan jangka panjang dan fleksibilitas finansial, bukan pengembalian jangka pendek. Pada akhir kuartal, Netflix mencatat utang bruto sebesar $14.4 miliar dan kas $12.3 miliar. Posisi kas yang tinggi mencerminkan jeda buyback sebelumnya selama transaksi Warner Bros., diikuti penerimaan biaya terminasi. Setelah tidak melanjutkan penawaran untuk Warner Bros., Netflix kembali melakukan pembelian kembali saham sebanyak 13.5 juta saham senilai $1.3 miliar, dengan sisa $6.8 miliar dalam program buyback. Ini menunjukkan fleksibilitas modal yang kuat dengan disiplin neraca yang tetap terjaga.

Saham Netflix (D1)

Reaksi setelah jam perdagangan menunjukkan potensi pengujian ulang level support utama di sekitar EMA 200 hari (garis merah) pada $97. Jika level ini bertahan, momentum naik bisa kembali terbentuk. Jika ditembus, hal ini dapat mengonfirmasi tren turun yang sedang berlangsung, setelah reli hampir 40% dari titik terendah Januari.

Sumber: xStation5