US: Laporan NFP

Non-Farm Payrolls (NFP)

Aktual: 115K

Forecast: 62K

Previous: 178K

Private Sector Employment

Aktual: 123K

Forecast: 74K

Previous: 186K

Unemployment Rate

Aktual: 4,3%

Forecast: 4,3%

Previous: 4,3%

Wages (m/m)

Aktual: 0,2%

Forecast: 0,3%

Previous: 0,2%

Wages (y/y)

Aktual: 3,6%

Forecast: 3,8%

Previous: 3,5%

Mengapa Data Ini Penting?

Laporan NFP (Non-Farm Payrolls) mengukur jumlah pekerjaan baru yang tercipta di ekonomi Amerika Serikat di luar sektor pertanian.

Data ini mencakup sebagian besar aktivitas ekonomi dan dianggap sebagai salah satu indikator utama kesehatan pasar tenaga kerja AS.

Kenaikan jumlah pekerjaan biasanya menunjukkan ekonomi yang kuat, sementara perlambatan perekrutan dapat menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi.

Laporan ini juga sangat memengaruhi keputusan suku bunga Federal Reserve.

Pasar tenaga kerja yang terlalu kuat dapat meningkatkan tekanan inflasi, sedangkan data yang lebih lemah memberi ruang lebih besar bagi The Fed untuk lebih fleksibel dalam kebijakan moneternya.

Selain itu, data NFP juga berdampak besar pada pasar keuangan seperti dolar AS, obligasi, dan saham, yang biasanya bergerak cepat setelah hasil dirilis di atas atau di bawah ekspektasi.

Singkatnya, laporan ini berfungsi sebagai “termometer ekonomi” yang membantu investor dan pembuat kebijakan membaca arah pertumbuhan ekonomi AS.

Laporan Pasar Tenaga Kerja AS (April)

Data pasar tenaga kerja AS hari ini datang dengan hasil yang campuran, namun gambaran besarnya masih relatif solid.

Kejutan terbesar datang dari Non-Farm Payrolls (NFP) yang naik 115 ribu, jauh di atas ekspektasi pasar sebesar 62 ribu.

Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS masih mampu menciptakan lapangan kerja meski suku bunga tetap tinggi.

Namun demikian, angka tersebut masih lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 185 ribu, menandakan perlambatan ekonomi mulai terjadi secara bertahap.

Perekrutan sektor swasta juga melampaui ekspektasi dengan kenaikan 123 ribu dibanding forecast 74 ribu.

Data ini menunjukkan perusahaan-perusahaan AS masih mempertahankan kebutuhan tenaga kerja, meski laju perekrutan mulai melambat dibanding periode sebelumnya.

Tingkat pengangguran bertahan di level 4,3%, sesuai ekspektasi pasar.

Stabilnya angka pengangguran menunjukkan pasar tenaga kerja AS masih cukup tangguh dan belum menunjukkan tanda pelemahan ekonomi yang tajam.

Pertumbuhan upah bulanan tercatat sebesar 0,2%, sedikit di bawah estimasi 0,3%.

Hal ini dapat menjadi sinyal positif bagi Federal Reserve karena menunjukkan tekanan inflasi dari sisi upah mulai mereda.

Secara tahunan, upah tumbuh 3,6%, lebih tinggi dibanding pembacaan sebelumnya 3,4%, namun masih di bawah ekspektasi pasar sebesar 3,8%.

Rata-rata jam kerja mingguan juga sedikit melampaui ekspektasi, naik menjadi 34,3 jam dibanding perkiraan 34,2 jam.

Jam kerja yang lebih panjang biasanya menunjukkan permintaan tenaga kerja yang masih cukup sehat dan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan solid.