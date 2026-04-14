Novo Nordisk mengumumkan kemitraan strategis dengan OpenAI🧬🤖

Saham Novo Nordisk (NVO.US), yang terdaftar di AS, naik hampir 3% setelah pengumuman kemitraan strategis dengan OpenAI. Raksasa farmasi asal Denmark ini mengumumkan kolaborasi dengan pemimpin industri AI tersebut untuk mempercepat penemuan obat baru dan mempersingkat waktu dari laboratorium hingga ke pasien. CEO Mike Doustdar menekankan bahwa integrasi kecerdasan buatan akan memungkinkan analisis data dalam skala yang sebelumnya tidak dapat dicapai dengan metode tradisional.

Perusahaan berharap AI dapat membantu mengidentifikasi molekul yang menjanjikan dan pola dalam dataset kompleks yang tidak dapat dideteksi oleh tim riset manusia secara mandiri. CEO OpenAI Sam Altman menyatakan bahwa AI dapat membantu manusia hidup lebih lama dan lebih baik, serta bahwa sektor ilmu hayati merupakan salah satu area utama transformasi. Kemitraan ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas - semakin banyak perusahaan farmasi beralih ke kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan proses uji klinis yang mahal dan memakan waktu. Namun, para ahli memperingatkan bahwa industri ini masih jauh dari memaksimalkan potensi AI, dan banyak tahapan pengembangan obat tetap bersifat tradisional. Novo Nordisk juga membangun kapabilitas AI-nya berdasarkan kolaborasi sebelumnya dengan NVIDIA dan superkomputer Gefion, yang digunakan untuk mempercepat riset tahap awal. Perusahaan menghadapi tekanan yang meningkat dari pesaing asal AS, Eli Lilly, di segmen obat obesitas, di mana mereka telah kehilangan posisi sebagai pemimpin pasar. Sebagai respons terhadap persaingan ini, Novo meluncurkan versi tablet Wegovy pada Januari tahun ini dan sedang mengembangkan obat generasi berikutnya.

Komitmen terhadap AI bukan hanya soal inovasi, tetapi juga respons strategis terhadap kebutuhan mempercepat pipeline produk. Pasar merespons positif berita ini, yang tercermin dari pergerakan signifikan pada harga saham NVO.

Namun demikian, langkah ini tidak mengubah fakta bahwa saham masih berada dalam tren penurunan yang tajam dan berkelanjutan. Pertanyaan utama saat ini adalah apakah berita ini dapat secara permanen meningkatkan sentimen investor atau hanya menjadi jeda sementara dalam momentum penurunan yang sedang berlangsung.

Sumber: xStation

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.