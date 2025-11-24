Komisi Eropa telah memberikan persetujuan tanpa syarat untuk akuisisi Interpublic Group oleh Omnicom Group senilai 13,25 miliar dolar, membuka jalan bagi konsolidasi terbesar dalam sejarah industri periklanan global. Penggabungan antara pembeli layanan periklanan terbesar ketiga dan keempat di dunia ini akan menciptakan agensi periklanan global terbesar, dengan ambisi bersaing lebih efektif melawan raksasa teknologi yang mendominasi periklanan digital.

Merger ini sejalan dengan tren transformasi cepat di sektor pemasaran, di mana kecerdasan buatan dan otomatisasi proses menjadi semakin penting. Struktur Omnicom–Interpublic yang terintegrasi akan memungkinkan perusahaan menawarkan ekosistem layanan yang luas, mencakup media, teknologi digital, analitik data, hubungan masyarakat, dan manajemen klien. Kombinasi kapabilitas ini meningkatkan skalabilitas serta potensi sinergi biaya—faktor yang sangat diperhatikan investor di tengah persaingan yang semakin ketat.

Para ahli menekankan bahwa mengintegrasikan dua organisasi besar membawa tantangan operasional dan budaya yang signifikan. Penyelarasan sistem, tim, dan strategi dapat mempengaruhi dinamika kinerja jangka pendek. Selain itu, proses tinjauan regulasi di beberapa yurisdiksi masih berlangsung, sehingga transaksi ini belum sepenuhnya final.

Meskipun merger ini berpotensi memperkuat posisi kompetitif perusahaan, reaksi pasar tahun ini mencerminkan sentimen investor yang sangat berbeda. Harga saham Omnicom masih berada di bawah tekanan. Secara year-to-date, perusahaan mencatat penurunan nilai yang jelas, sementara indeks teknologi besar dan pasar luas seperti Nasdaq-100 dan S&P 500 justru membukukan kenaikan dua digit yang kuat. Perbedaan ini kembali menunjukkan bahwa perusahaan periklanan tradisional terus kalah dalam persaingan perebutan modal investor dibandingkan perusahaan teknologi besar, yang menarik arus masuk besar berkat dominasi mereka dalam periklanan digital dan kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan.