Kolaborasi dengan AMD, NVIDIA, Broadcom, dan Oracle memperkuat posisi semua pihak di ekosistem teknologi.

OpenAI akan investasi lebih dari $1 triliun dalam 5 tahun ke depan untuk infrastruktur dan layanan AI.

OpenAI telah mengumumkan strategi investasi lima tahun yang ambisius, dengan total belanja melebihi $1 triliun. Inisiatif ini bertujuan mengembangkan infrastruktur komputasi canggih dan memperluas portofolio produk serta layanan berbasis AI milik perusahaan.

Untuk mendanai proyek besar ini, OpenAI berencana membentuk sumber pendapatan baru — termasuk memperluas layanan bagi perusahaan dan institusi publik, mengembangkan alat AI untuk mendukung e-commerce, serta menciptakan agen AI otonom dan teknologi generasi video. Kemitraan strategis dengan raksasa teknologi seperti AMD, NVIDIA, Broadcom, dan Oracle menjadi bagian kunci dari strategi tersebut. Salah satu kesepakatan besar yang telah ditandatangani adalah kerja sama dengan Broadcom untuk menyediakan kapasitas komputasi sebesar 10 GW, serta proyek pengembangan pusat data senilai $300 miliar bersama Oracle.

Sebagai bagian dari rencana ini, OpenAI juga mempercepat pengembangan “Project Stargate” — jaringan pusat data global yang dirancang untuk menyediakan akses luas terhadap teknologi AI mutakhir dan mendorong demokratisasi AI di seluruh dunia.

Meskipun membutuhkan biaya besar, OpenAI memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang kuat, dengan proyeksi mencapai hingga $13 miliar per tahun — sebagian besar berasal dari langganan ChatGPT. Perusahaan juga menargetkan untuk menggandakan jumlah pengguna berbayar dan memperluas ekspansi ke pasar negara berkembang.

Yang menarik, kemitraan OpenAI bersifat saling menguntungkan. Perusahaan seperti AMD, NVIDIA, Broadcom, dan Oracle menikmati keuntungan signifikan melalui kontrak perangkat keras, layanan, dan pengembangan infrastruktur yang didorong oleh permintaan AI. Aliansi ini memperkuat semua pihak yang terlibat, mempercepat inovasi, dan mendorong pertumbuhan di sektor teknologi.

Para analis menilai bahwa meski rencana OpenAI sangat ambisius dan berpotensi merevolusi lanskap AI global, tantangannya tidak kecil — termasuk kebutuhan pendanaan besar, ketergantungan pada mitra strategis, dan potensi pengawasan regulasi yang meningkat.

Jika berhasil direalisasikan, peta jalan lima tahun ini bisa menempatkan OpenAI sebagai salah satu kekuatan dominan di industri AI, mempercepat pengembangan teknologi yang akan membentuk kembali berbagai sektor ekonomi global