Pasar Amerika memasuki fase antisipasi pada sesi Kamis, karena pekan depan pasar akan menerima informasi dari Fed mengenai tingkat suku bunga. Saat ini, pasar memperkirakan pemangkasan 25 basis poin dengan probabilitas sekitar 90%. Pergerakan pada indeks utama di awal sesi AS tetap sangat kecil. Kontrak pada indeks utama membatasi perubahan harga ke level maksimum 0,1%.

Data Makroekonomi:

Investor hari ini menerima data mingguan jumlah klaim tunjangan pengangguran. Angka yang dipublikasikan ternyata lebih rendah dari ekspektasi, yaitu 219 ribu dan berada di 191 ribu — turun untuk bulan kedua berturut-turut dan mencapai level terendah sejak awal tahun lalu. Pasar tenaga kerja yang kuat memberikan tekanan pada indeks dan mendukung dolar, karena mengurangi tekanan pada Fed untuk segera menurunkan suku bunga.

US100 (D1)

Pada grafik, dapat diamati terbentuknya pola RGR. Meskipun dinamika kenaikan tetap dalam tren naik, kekuatannya terlihat mulai melemah. Saat ini, pembeli tertahan pada level FIBO 23,6 dari gelombang kenaikan terakhir. Untuk mempertahankan tren naik, diperlukan penembusan cepat atas level ini. Jika harga kembali turun, ruang akan terbuka menuju area ~24.500, dan pola perubahan tren berpotensi terealisasi.

Berita Emiten:

Snowflake (SNOW.US) — Salah satu pemain penting di pasar layanan cloud melemah lebih dari 8% setelah merilis hasil kinerja. Perusahaan menyampaikan proyeksi berisi penurunan margin dan perlambatan pertumbuhan pendapatan.

Toast (TOST.US) — Menguat lebih dari 2% setelah menerima rekomendasi positif dari sebuah bank investasi.

Stellantis (STLA.US) — Presiden AS menarik kembali pernyataan sebelumnya tentang pelonggaran regulasi emisi dan konsumsi bahan bakar, yang sebelumnya dinilai dapat membuat mobil Eropa lebih kompetitif. Harga saham grup ini naik lebih dari 3%.

Micron (MU.US) — Produsen RAM dan chip memori lainnya mengumumkan penarikan diri dari pasar konsumen di segmen tersebut untuk fokus pada klien korporasi dan teknologi AI.

Meta (META.US) — Perusahaan kembali menjadi sorotan regulator Eropa terkait keraguan atas legalitas beberapa fungsi AI. Pada saat yang sama, CEO Meta mengumumkan pengurangan keterlibatan dalam proyek "Metaverse," yang disambut positif oleh investor. Sebagai hasilnya, saham naik lebih dari 5%.

Symbotic (SYM.US) — Saham perusahaan turun hampir 15% setelah menerima rekomendasi negatif dari bank investasi.

Philips (PHG.US) — Saham perusahaan turun hingga 8% setelah bank investasi menyoroti masalah perusahaan terkait tarif dan lemahnya pertumbuhan di China.