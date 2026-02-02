Salah satu saham dengan valuasi tertinggi di antara perusahaan teknologi dan kecerdasan buatan akan merilis laporan keuangannya setelah penutupan perdagangan hari Senin di Amerika Serikat. Palantir, penyedia solusi analitik data berbasis AI dan sistem pengawasan yang kontroversial bagi pemerintah serta korporasi besar, kembali menghadapi musim laporan keuangan yang penuh tekanan.

Sejak mencapai puncaknya, harga saham Palantir telah turun lebih dari 25%. Namun demikian, dengan kapitalisasi pasar yang masih melampaui USD 340 miliar, rasio P/E perusahaan tetap berada di atas level 300. Dengan ekspektasi dan valuasi setinggi ini, kekecewaan sekecil apa pun berpotensi memicu aksi jual yang signifikan.

Perusahaan telah mengalahkan konsensus pasar untuk EPS dan pendapatan selama sembilan kuartal berturut-turut. Namun, hal ini tidak selalu diterjemahkan menjadi kenaikan harga saham. Fenomena ini mencerminkan dinamika pasar ketika kelipatan valuasi telah berada pada level yang sangat tinggi.

Untuk Q4 2025, pasar memperkirakan EPS sekitar USD 0,23 dan pendapatan di atas USD 1,30 miliar. Seperti biasa pada Palantir, ekspektasi ini beberapa persen lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Selain itu, sangat krusial bagi perusahaan untuk memenuhi komitmennya terhadap pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 61% year-on-year.

Perusahaan menghadapi peluang dan risiko yang seimbang. Faktor yang mendukung valuasi adalah tingkat retensi pelanggan yang kuat serta komposisi kontrak yang seimbang antara sektor komersial dan pemerintah.

Namun di sisi lain, perlambatan kecil saja—sekitar 1–2%—pada salah satu segmen utama dapat berdampak fatal terhadap valuasi saham. Kepercayaan sekutu Amerika Serikat terhadap perangkat lunak yang berasal dari Silicon Valley juga mulai melemah, yang berpotensi memengaruhi kecepatan adopsi produk Palantir di luar AS.

Panduan ke depan (forward guidance) dan komentar manajemen akan sama pentingnya dengan angka laporan keuangan itu sendiri. Setiap sinyal perlambatan pertumbuhan berpotensi memicu reaksi pasar yang tajam. Sebaliknya, sentimen dapat berubah sangat cepat ke arah positif.

Proyeksi pertumbuhan yang jauh melampaui asumsi saat ini, percepatan siklus implementasi produk, atau lonjakan nilai backlog kontrak dapat membantu Palantir kembali mendekati level valuasi tertingginya sebelumnya. Perhatian khusus juga akan tertuju pada inisiatif baru yang berkaitan dengan militer, termasuk program pengembangan perangkat lunak yang sedang berjalan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat.

Palantir terus menunjukkan pertumbuhan dalam skala dan konsistensi yang jarang terlihat dalam sejarah pasar keuangan. Terlepas dari opini terhadap perusahaan ini, Palantir merupakan salah satu dari sedikit perusahaan di Wall Street yang benar-benar memahami kecerdasan buatan, aplikasi strategisnya, serta mampu mengeksekusi strategi dengan disiplin yang luar biasa.

PLTR.US (D1)

Saham saat ini diperdagangkan di dalam zona support kunci di sekitar level USD 145. Momentum dari indikator EMA masih mendukung tren naik, sementara RSI menunjukkan kondisi jenuh beli yang ekstrem. MACD tetap berada di wilayah negatif. Level support utama berikutnya berada di sekitar USD 100.

Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.