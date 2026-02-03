Panggilan earnings terbaru dari salah satu hegemon revolusi AI, Palantir, kembali menopang tren kenaikan sahamnya dan menghadirkan serangkaian rekor baru. Dalam perdagangan pra-pasar, saham perusahaan melonjak lebih dari 10%.

Ekspektasi pasar terhadap laporan keuangan kali ini tergolong sangat tinggi. Namun, Palantir berhasil memenuhi — bahkan melampaui — ekspektasi tersebut di seluruh kategori utama.

Kinerja Kuartalan (Q4 2025)

EPS naik menjadi 0,25 dibandingkan ekspektasi 0,23. Ini mencerminkan pertumbuhan lebih dari 40% secara kuartalan (q/q) dan setinggi 78% secara tahunan (y/y).

Pendapatan menunjukkan pola serupa, meningkat menjadi $1,41 miliar, melampaui perkiraan $1,32 miliar. Angka ini merepresentasikan hampir 30% pertumbuhan q/q dan 72% y/y.

Laba bersih meningkat menjadi $609 juta.

Portofolio pelanggan perusahaan juga terlihat sangat kuat. Palantir terus menjaga diversifikasi antara pelanggan komersial dan pemerintah. Di kedua segmen tersebut, pertumbuhan kontrak melampaui $500 juta, meskipun segmen komersial mencatat pertumbuhan yang jauh lebih cepat pada kuartal terakhir.

Secara tahunan, pendapatan Palantir mencapai $4,47 miliar, melampaui panduan internal perusahaan yang sebelumnya hanya sebesar $4,4 miliar.

Untuk tahun depan, manajemen menetapkan panduan pendapatan di kisaran $7,18–$7,19 miliar, yang mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang tetap agresif.

Meskipun citra Amerika Serikat di panggung internasional mengalami tekanan, Palantir tetap mampu melampaui ekspektasi analis dalam penjualan internasional. Sepanjang 2025, perusahaan berhasil mengamankan kontrak di luar AS senilai total $730 juta. Salah satu kontrak terbesar adalah kesepakatan senilai $328 juta untuk mendukung operasional Kementerian Pertahanan Inggris.

Berdasarkan data Bloomberg Finance, grafik perbandingan antara harga saham dan hubungan EPS aktual versus ekspektasi menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya sejak fase konsolidasi pada Q1 2025, harga saham Palantir terlihat tertinggal dibandingkan laju pertumbuhan fundamentalnya. Pada saat yang sama, perusahaan terus mencatatkan kejutan laba yang konsisten dan positif.

Sebagai penutup, patut dicatat analisis terbaru dari Wall Street Journal yang menyoroti bahwa belum pernah ada perusahaan dalam sejarah pasar saham AS yang mencapai valuasi setinggi ini dengan tingkat penjualan serupa. Namun, di sisi lain, juga sangat sulit menemukan perusahaan lain yang mampu mempertahankan pertumbuhan 15–25% setiap kuartal selama dua tahun berturut-turut.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.