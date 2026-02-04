Advanced Micro Devices (AMD), salah satu produsen terkemuka prosesor dan kartu grafis dunia, hari ini merilis laporan keuangan kuartal keempat 2025 yang dapat digambarkan dengan satu kata: mengesankan, meskipun reaksi pasar cenderung campuran. Perusahaan tidak hanya melampaui ekspektasi analis, tetapi juga menunjukkan bahwa chip yang mereka kembangkan berada di jajaran teratas dalam hal performa dan inovasi. AMD menutup tahun dengan pendapatan rekor yang melampaui USD 10,27 miliar hanya dalam satu kuartal, naik 34% secara tahunan, jauh di atas rata-rata ekspektasi analis sebesar USD 9,65 miliar. Laba per saham yang disesuaikan (Adjusted EPS) mencapai USD 1,53 dibandingkan perkiraan USD 1,32, menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya tumbuh cepat tetapi juga mampu mempertahankan profitabilitas yang kuat di tengah ekspansi bisnis.



Hal ini mengonfirmasi bahwa prosesor EPYC dan Ryzen AMD, serta akselerator AI miliknya, berada pada level kelas dunia. Produk-produk AMD menarik permintaan yang terus meningkat baik di segmen komputasi personal maupun pusat data berbasis kecerdasan buatan. Ini secara jelas menunjukkan bahwa AMD berhasil mengkombinasikan inovasi dengan efisiensi operasional, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci di pasar chip global.



Hasil kuartalan AMD mengindikasikan bahwa perusahaan mengakhiri tahun dengan momentum yang sangat kuat. Manajemen menekankan bahwa pertumbuhan pendapatan dan margin didorong oleh ekspansi segmen AI, peningkatan penjualan di komputasi performa tinggi dan gaming, serta skala operasi pusat data yang terus membesar. Meskipun pasar mengantisipasi proyeksi yang lebih agresif, AMD tetap menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan ke depan, mengirimkan sinyal yang jelas kepada investor bahwa perusahaan ini masih menjadi salah satu penerima manfaat utama dari ledakan global AI.

Grafik kinerja kuartalan mengkonfirmasi tren kenaikan pendapatan yang jelas serta perbaikan bertahap pada margin operasional dan margin bersih. Meskipun margin meningkat dan mencerminkan efisiensi operasional yang membaik, levelnya masih tergolong moderat. Tantangan utama AMD ke depan adalah meningkatkan margin secara lebih signifikan, yang berpotensi memperkuat profitabilitas dan nilai bagi pemegang saham.

Hasil Keuangan Utama – Q4 2025

Segmen Data Center: USD 5,38 miliar (+39% YoY)



Segmen PC & Notebook: USD 3,10 miliar (+34% YoY)



Segmen Gaming: USD 843 juta (+50% YoY)

Pertumbuhan pendapatan dan laba yang tinggi menunjukkan bahwa produk AMD mengalami peningkatan permintaan baik di pasar PC tradisional maupun pusat data berbasis AI. Margin kotor yang disesuaikan mencapai 57% (vs 54% tahun sebelumnya), sementara margin operasional berada di level 28% (vs 26%), mencerminkan efisiensi biaya yang kuat dan kemampuan mempertahankan profitabilitas di tengah ekspansi pangsa pasar.

Sorotan Keuangan Lain Q4 2025

Pendapatan konsolidasi: USD 10,27 miliar (+34% YoY)



Laba operasional: USD 2,85 miliar (+41% YoY)



Adjusted EPS: USD 1,53 (+40% YoY)



Belanja modal (CapEx): USD 222 juta (+6,7% YoY)



Pengeluaran R&D: USD 2,33 miliar (+36% YoY)

Panduan Ke Depan Q1 2026

Pendapatan: USD 9,5–10,1 miliar



Margin kotor: sekitar 55%



Kelanjutan investasi R&D dan pengembangan chip AI

Segmen Bisnis

Pusat Data: Permintaan yang kuat terhadap akselerator AI dan prosesor EPYC mendorong pertumbuhan pendapatan sebesar 39% menjadi USD 5,38 miliar, jauh melampaui ekspektasi analis sebesar USD 4,97 miliar. AMD terus meningkatkan pangsa pasar di segmen akselerator AI, meskipun masih berada di belakang pemain dominan NVIDIA.

PCs & Notebooks: Segmen ini mencatat pendapatan USD 3,10 miliar (+34% YoY). Produk Ryzen mempertahankan posisi kuat di pasar PC personal dan bisnis, menghasilkan pendapatan yang stabil dengan margin yang terus membaik.

Gaming: Pendapatan gaming mencapai USD 843 juta (+50% YoY). Meski sedikit di bawah ekspektasi analis (USD 855,3 juta), tren pertumbuhan menunjukkan bahwa chip grafis AMD tetap diminati oleh gamer dan produsen konsol, mendukung ekspansi margin di segmen kelas atas.

Data keuangan juga menyoroti peningkatan arus kas serta perbaikan return on invested capital (ROIC). Secara khusus, weighted average cost of capital (WACC) AMD tetap stabil, mencerminkan pengelolaan keuangan yang efektif di tengah fase pertumbuhan yang sangat dinamis.

Outlook dan Proyeksi

Untuk Q1 2026, AMD memperkirakan pendapatan berada di kisaran USD 9,5–10,1 miliar, yang merepresentasikan pertumbuhan tahunan dua digit yang berkelanjutan. Margin kotor diproyeksikan sekitar 55%, dengan belanja modal direncanakan sebesar USD 222 juta.



Meskipun proyeksi ini melampaui rata-rata ekspektasi analis (USD 9,39 miliar), angka tersebut masih berada di bawah ekspektasi pasar yang lebih agresif. Hal ini memicu koreksi jangka pendek pada harga saham dan menegaskan sensitivitas saham dengan rasio P/E tinggi terhadap deviasi kecil dari ekspektasi pertumbuhan.



Manajemen menegaskan bahwa AMD sepenuhnya siap untuk ekspansi lanjutan di produksi chip AI dan komputasi performa tinggi. Prosesor EPYC generasi terbaru dan akselerator MI325 yang akan dirilis pada paruh kedua tahun ini diharapkan dapat mendorong penjualan pusat data serta mempercepat pertumbuhan pendapatan di pasar utama, termasuk China.

Melihat ke Depan

Hasil rekor Q4 2025 AMD mengonfirmasi bahwa perusahaan tumbuh dengan kecepatan yang mengesankan dan bahwa produknya berada di jajaran terbaik di pasar. Pertumbuhan pendapatan dan laba melampaui ekspektasi, sementara panduan ke depan menunjukkan keyakinan manajemen terhadap potensi pertumbuhan lanjutan.



Namun, pasar tetap sensitif terhadap valuasi tinggi. Rasio P/E AMD mencerminkan ekspektasi hampir sempurna, sehingga kinerja yang “baik tetapi tidak luar biasa” dapat memicu koreksi jangka pendek. Penurunan harga saham pasca laporan keuangan menunjukkan bahwa investor tidak hanya menilai angka absolut, tetapi juga kesesuaian dengan ekspektasi laju pertumbuhan.



Dalam jangka panjang, fundamental AMD tetap sangat kuat. Pengembangan segmen strategis seperti AI, HPC, dan pusat data, kemampuan mempertahankan margin tinggi di tengah permintaan yang meningkat, serta investasi berkelanjutan pada prosesor dan akselerator generasi berikutnya menunjukkan bahwa saham ini masih memiliki potensi pertumbuhan lebih lanjut. Volatilitas saat ini lebih mencerminkan koreksi jangka pendek dibandingkan sinyal masalah struktural.

Poin-poin Penting

Pertumbuhan pendapatan dan laba yang kuat: pendapatan +34% dan laba operasional +41% pada Q4 2025

Kepemimpinan di segmen strategis: AI, pusat data, HPC, dan gaming

Efisiensi tinggi: margin kotor 57%, margin operasional 28%

Panduan ke depan menunjukkan potensi pertumbuhan lanjutan dengan proyeksi pendapatan Q1 2026 sebesar USD 9,5–10,1 miliar

