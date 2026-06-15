Harga perak melonjak 4,5% hari ini. Sementara itu, harga emas naik lebih dari 3%, sedangkan platinum dan palladium masing-masing menguat lebih dari 5%. Untuk perak, perubahan teknikal yang penting sedang berlangsung. Pergerakan ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu potensi terbentuknya pola double bottom dan keberhasilan harga menembus rata-rata pergerakan 200 hari (200-day moving average).

Analisis teknikal menunjukkan bahwa pola head and shoulders secara teoritis dapat mulai dibahas ketika harga turun menuju area US$61–62 per ons. Level tersebut sekaligus membentuk area potensial double bottom, bersama dengan kemunculan pola pin bar yang jelas pada 23 Maret. Pada periode tersebut, harga berhasil melonjak sekitar 33% dari titik terendah lokal menuju area US$82–83 per ons, yang saat ini dapat dianggap sebagai area neckline potensial dari formasi tersebut. Selain itu, terdapat peluang terbentuknya pemulihan berbentuk V-shaped rebound dalam jangka pendek. Skenario ini berpotensi mendorong harga menuju kisaran US$73–74 per ons dalam waktu dekat. Area tersebut juga menjadi zona resistensi penting karena berada tepat di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan 100 hari.

Perak berpotensi bergerak menuju area resistensi jangka pendek di kisaran US$73–74 per ons. Sumber: xStation5

Jika dibandingkan dengan rata-rata pergerakan utama, harga perak saat ini terlihat sedikit undervalued terhadap Simple Moving Average (SMA) 100 hari. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata harga selama satu tahun terakhir, valuasi perak saat ini terlihat relatif wajar. Di sisi lain, harga perak juga telah berhasil memantul dari rata-rata satu tahunnya dalam beberapa bulan terakhir, yang mengindikasikan adanya dukungan teknikal yang cukup kuat. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB

Periode musim panas secara historis cenderung memberikan dukungan positif bagi harga perak. Hal ini terlihat dari rata-rata pergerakan harga dalam periode 10 tahun maupun rata-rata jangka panjang. Namun demikian, rata-rata pergerakan lima tahun terakhir menunjukkan bahwa reli yang lebih kuat biasanya baru mulai muncul sekitar sesi perdagangan ke-160 hingga ke-170 dalam satu tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun momentum bullish mulai terbentuk, potensi penguatan yang lebih besar kemungkinan masih berada di depan. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB