Pergeseran PMI Eropa - Manufaktur kuat, Jasa melemah

24.03.2026 – Ringkasan Indikator PMI dari Eropa (Maret)

Prancis: PMI Manufaktur: 50,2 (Perkiraan: 49,5; Sebelumnya: 50,1) PMI Jasa: 48,3 (Perkiraan: 49,0; Sebelumnya: 49,6)

Jerman: PMI Manufaktur: 51,7 (Perkiraan: 49,4; Sebelumnya: 50,9) PMI Jasa: 51,2 (Perkiraan: 52,0; Sebelumnya: 53,5)

Zona Euro: PMI Manufaktur: 51,4 (Perkiraan: 49,4; Sebelumnya: 50,8) PMI Jasa: 50,1 (Perkiraan: 50,9; Sebelumnya: 51,9)



Berdasarkan data yang dirilis, terlihat jelas adanya pembalikan tren yang mendominasi dalam beberapa bulan terakhir. Pada paruh kedua tahun 2025, kenaikan PMI sektor jasa - yang sering kali melampaui ekspektasi - menjadi hal yang umum. Sementara itu, data manufaktur menunjukkan stagnasi moderat namun berkelanjutan di sektor tersebut.

Perubahan tren ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Peningkatan sektor manufaktur kemungkinan didorong oleh masuknya pesanan dari sektor pertahanan dan infrastruktur. Dalam beberapa kuartal terakhir, Uni Eropa memberikan perhatian besar pada ekspansi militer serta renovasi dan pengembangan infrastruktur. Inisiatif ini bersifat industri secara langsung, yang tercermin dalam indikator PMI.

Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa tingkat pengangguran masih relatif tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir. Meskipun masih berada pada level moderat, pelemahan pasar tenaga kerja mulai memberikan tekanan terhadap konsumsi. Namun, faktor negatif yang kemungkinan jauh lebih signifikan bagi sektor jasa adalah kondisi sulit yang dihadapi industri penerbangan. Tingginya biaya bahan bakar akibat konflik di Iran secara tajam meningkatkan harga tiket pesawat, yang akan memberikan dampak material - meskipun masih sulit diukur - terhadap sektor pariwisata dan jasa secara keseluruhan.