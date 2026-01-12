Perusahaan Pertahanan di Tahun 2026 – Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan?

Trump Menargetkan Produksi Senjata – Perlukah Khawatir?

Di dalam pemerintahan presiden Amerika Serikat, ketegangan meningkat terhadap satu lagi industri yang selama ini diperlakukan sebagai prioritas, bahkan kerap dianggap sebagai “sapi suci”. Konflik ini melibatkan Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat militer senior, termasuk Menteri Angkatan Laut AS. Perhatian Gedung Putih dan Pentagon tertuju pada praktik pembelian kembali saham oleh kontraktor pertahanan, alih-alih melakukan investasi modal. Para pejabat menilai perusahaan-perusahaan tersebut salah mengalokasikan modal.



“Tiga besar” industri pertahanan AS—Raytheon, Lockheed Martin, dan Northrop Grumman—mengalokasikan dana yang sangat besar untuk buyback saham. Dalam periode 2022 hingga 2024, totalnya mendekati USD 40 miliar.



Buyback umumnya menjadi metode distribusi laba yang disukai karena keunggulan pajak. Dividen dikenakan pajak langsung sebagai pendapatan, sementara buyback menunda kewajiban pajak hingga saham dijual, dan pajak hanya dikenakan atas capital gain. Namun, pada titik ini muncul konflik kepentingan yang serius. Kepentingan perusahaan dan pemegang saham tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional. Memaksimalkan produksi tidak identik dengan memaksimalkan laba dan sering kali justru sebaliknya. Dalam pasar dengan hambatan masuk tinggi, kelangkaan memungkinkan perusahaan memperoleh laba lebih besar dengan memproduksi lebih sedikit dari kapasitas maksimalnya. Situasi seperti ini jelas tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah AS.

Meskipun mencatat laba rekor pada 2022–2024—didukung perang di Ukraina, serangkaian konflik di Timur Tengah, serta program modernisasi dan ekspansi militer AS yang beragam—sektor ini masih dibebani kegagalan berulang, penundaan proyek, dan pembengkakan anggaran yang besar.

Jika dirata-ratakan dalam beberapa tahun terakhir:

Lockheed Martin mengalokasikan hingga 70% laba bersihnya untuk buyback saham

RTX Corp. sekitar 80% laba bersih

Northrop Grumman sekitar 45% laba bersih

Angka-angka ini belum termasuk dividen, yang merupakan metode kompensasi pemegang saham yang besar dan terpisah. Dari sudut pandang Pentagon, nilai dana yang terlibat sangat besar dan arah arus kas tersebut memicu kekhawatiran.

Pemerintah AS berargumen bahwa di tengah tingkat produksi yang mengecewakan dan keterlambatan yang terus berulang, modal tersebut seharusnya dialokasikan untuk perluasan lini produksi, riset dan pengembangan, serta upah. Sekilas, perubahan drastis dalam kebijakan remunerasi pemegang saham ini tampak bertentangan dengan kepentingan investor dan berpotensi menekan valuasi saham. Namun, dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan itu sendiri justru bisa diuntungkan. Pengabaian dan stagnasi di perusahaan-perusahaan besar telah mencapai tingkat yang mengancam keberlanjutan operasi dan pertumbuhan mereka.

Perlu dicatat bahwa kebijakan ini tidak bersifat sepihak. Beberapa hari setelah mengumumkan niat untuk merevisi kebijakan dividen dan buyback, Trump juga mengisyaratkan peningkatan belanja pertahanan secara radikal. Masih harus dilihat apakah strategi “wortel dan tongkat” ini akan efektif.

Kompleks Militer–Industri AS: Tidak Lagi “Kompleks” dan Tidak Lagi “Industrial”

Valuasi perusahaan pertahanan AS mencerminkan masalah struktural yang mempengaruhi industri dan Amerika Serikat secara keseluruhan. Kinerjanya tertinggal dari pasar secara umum dan jauh di belakang pesaing Eropa. Apa yang berada di balik divergensi ini, dan bagaimana perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi valuasi sektor pertahanan?

Perusahaan pertahanan AS dan entitas terkait (seperti Boeing, Texas Instruments, dan General Dynamics) adalah perusahaan yang, melalui pilihan mereka sendiri, telah kehilangan basis industri dan modal manusia. Disiplin serta budaya manajemen yang dahulu membangun mereka mengalami erosi. Mereka juga semakin dipaksa beroperasi dalam lingkungan infrastruktur yang terabaikan dan rantai pasok yang tidak stabil. Akibatnya, baik investor maupun pemerintah AS memandang mereka dengan skeptisisme yang meningkat. Kontraktor pertahanan yang telah menerima ratusan miliar dolar selama lebih dari satu dekade terakhir terbukti tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar angkatan bersenjata.

Sebaliknya, pesaing Eropa memperluas kapasitas produksi dan membentuk konsorsium baru untuk mengembangkan sistem generasi berikutnya, meskipun menghadapi harga energi tinggi, biaya tenaga kerja mahal, dan keterbatasan bahan baku. Mengapa Amerika Serikat, meski tampak memiliki kondisi yang lebih menguntungkan, gagal memulihkan basis industri pertahanannya?



Masalah pertama yang sering dikemukakan adalah “kekurangan tenaga kerja”. Tanpa insinyur berpengalaman dan tenaga terampil, ekspansi atau bahkan pemeliharaan produksi tidak mungkin dilakukan. Namun inti persoalan justru lebih dalam. Perusahaan mengklaim kekurangan insinyur, padahal pasar tenaga kerja saat ini mencatat jumlah pengangguran insinyur atau lulusan yang sangat tinggi. Di saat yang sama, manajemen melobi reformasi imigrasi untuk menarik tenaga ahli dari luar negeri.



Pendekatan ini bukan solusi. Program militer memerlukan akses ke material dengan tingkat klasifikasi tertentu, dan proses perizinan keamanan sangat panjang, bahkan bagi warga negara AS. Boeing mendorong strategi ini lebih jauh berkat eksposur besar di penerbangan sipil, yang tidak memerlukan izin keamanan. Konsekuensinya terlihat jelas, baik pada valuasi perusahaan maupun daftar kecelakaan penerbangan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan ini sebenarnya dapat merekrut dan melatih insinyur yang tersedia di pasar, tetapi tidak melakukannya karena disfungsi internal yang mendalam dan sifat organisasi yang tertutup, sehingga merugikan anggaran AS dan pemegang saham.

Kelompok masalah kedua jauh lebih kompleks dan tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan rekrutmen. Akibat deindustrialisasi, deregulasi, outsourcing, dan privatisasi, AS membiarkan sebagian besar infrastruktur logistik dan industrinya memburuk, sementara banyak kemampuan teknis hilang sebagian atau sepenuhnya.



Tanpa investasi jangka panjang yang konsisten dan terencana dengan baik, kekurangan ini mustahil dikejar. Ketertinggalan AS terus membesar. Saat ini, terlihat pembalikan situasi dibanding teater Pasifik Perang Dunia II. Meski memiliki superioritas laut dan udara, AS dapat menghadapi perang atrisi melawan negara yang menguasai lebih dari 50% kapasitas galangan kapal global, yaitu China.



Selain itu, AS berpotensi menghadapi krisis energi sebanding atau lebih besar dari Eropa jika rencana ekspansi pusat data berlanjut. Perusahaan pertahanan dan subkontraktornya akan bersaing memperebutkan energi dengan perusahaan teknologi, sebuah skenario yang berpotensi merugikan semua pihak.



Karena itu, perhatian beralih ke produsen Eropa. Apakah perbedaan valuasi ini semata akibat kedekatan geografis dengan ancaman Rusia dan kegagalan industri AS? Tidak sepenuhnya.



Keberhasilan pertahanan Eropa justru bertumpu pada sesuatu yang dahulu dianggap kelemahan. Hampir setiap negara Eropa mempertahankan sebagian kapasitas produksi militer domestik, bahkan saat belanja pertahanan rendah. Ini menciptakan mozaik perusahaan kecil yang efisien dan sangat terspesialisasi, berdampingan dengan konglomerat industri bersejarah.

Di AS, transformasi bergerak berlawanan: kontraktor kecil dikonsolidasikan menjadi segelintir korporasi yang “terlalu besar untuk gagal”. Kini, perusahaan Eropa bekerja sama saat perlu dan bersaing saat bisa, mendorong pertumbuhan kapabilitas dan produktivitas berkelanjutan. Pasar tunggal dan infrastruktur yang luas memungkinkan skala produksi cepat meski dibebani biaya energi dan tenaga kerja tinggi.

“Quo Vadis” atau “Para Bellum”?

Siapa yang diuntungkan dari tren ini, dan apakah peluang investasi ada di kedua sisi Atlantik? Investasi di pemasok pertahanan sulit, meski imbal hasil dan fundamental kuat. Investasi di produsen Eropa bahkan lebih menantang. Banyak pemimpin pasar UE diperdagangkan pada valuasi tinggi, sering kali dengan rasio P/E tiga digit. Di sisi lain, mereka kerap mengalami aksi jual tak beralasan akibat isu “negosiasi damai” yang tidak mengubah fundamental. Meski demikian, masih ada perusahaan Eropa yang diabaikan pasar.

Kongsberg

Produsen sistem pertahanan udara Norwegia ini tertinggal dalam kenaikan valuasi meski memiliki rencana ekspansi ambisius dan pertumbuhan konsisten. Perannya krusial dalam arsitektur keamanan UE. Kongsberg mencatat pertumbuhan pendapatan sekitar 50% secara tahunan, dengan rasio book-to-bill sekitar 1,4. Margin EBIT sekitar 12% dan berpotensi meningkat seiring leverage operasional. Saat ini, perusahaan ini merupakan salah satu peluang paling menarik di sektor ini.

KOG.NO (D1)

Saab Group

Saab adalah perusahaan lain asal Skandinavia yang, meskipun menjadi salah satu dari banyak penerima manfaat dari program persenjataan ulang Eropa, masih berada di luar fokus utama investor. Posisi Saab bersifat unik: selama beberapa dekade, perusahaan ini menjadi tulang punggung industri pertahanan Swedia yang relatif mandiri. Hasilnya, Saab mampu menawarkan solusi yang terdiversifikasi dan terintegrasi, mencakup sebagian besar kebutuhan angkatan bersenjata yang mengutamakan kemandirian serta rasio harga terhadap kinerja yang kuat.



Produsen asal Swedia ini mempertahankan salah satu tingkat pertumbuhan pendapatan tercepat di industri, melebihi 20%, sambil tetap menjaga margin beberapa poin persentase di atas para pesaingnya. Saab sebelumnya telah menjadi pemasok utama peralatan kelas atas bagi negara-negara di luar NATO. Keanggotaan Swedia dalam aliansi tersebut membuka pasar baru, sementara investasi dalam kerangka inisiatif pan-Eropa akan memungkinkan Saab meningkatkan kapasitas produksi dan memanfaatkan skala ekonomi yang lebih besar, sekaligus memperkuat posisinya di mata pelanggan yang sudah ada.



Meskipun daftar tantangan yang dihadapi cukup panjang, situasi perusahaan pertahanan AS tidak bisa disebut tanpa harapan, apalagi kritis. Walaupun kontraktor utama bergulat dengan masalah yang jelas melampaui kapasitas dewan direksi dan manajemen eksekutif mereka, masih ada lapisan kedua perusahaan yang mampu dan siap memanfaatkan sepenuhnya anggaran pertahanan terbesar di dunia—dan valuasinya masih memiliki ruang kenaikan yang signifikan.



SAABB.SE (D1)

L3Harris

L3Harris adalah produsen sistem rudal. Perusahaan ini relatif kurang dikenal dan tidak terlalu sering muncul di media dibandingkan pemain besar lainnya, namun perannya sangat krusial dan memiliki salah satu prospek pertumbuhan terkuat di segmen pasar saham ini. L3Harris memegang monopoli praktis atas motor roket berbahan bakar padat untuk rudal taktis. Monopoli ini terutama disebabkan oleh proses sertifikasi yang sangat ketat, dan tercermin secara jelas serta positif dalam metrik keuangan perusahaan.



Perusahaan ini mencatat salah satu margin EBIT tertinggi di industri, melampaui 15%. L3Harris juga menjadi pemimpin dalam optimalisasi biaya. Inisiatif “LHX NeXT” berhasil menghasilkan penghematan sebesar USD 800 juta pada 2024, melampaui target awal sebesar USD 600 juta. Hingga akhir tahun berjalan, total penghematan diperkirakan dapat mencapai USD 1,2 miliar. Pada saat yang sama, saham perusahaan masih diperdagangkan dengan diskon forward P/E dibandingkan sektor secara keseluruhan.



L3Harris tidak hanya mengandalkan efisiensi atau pemanenan arus kas dari kontrak yang sudah ada. Salah satu proyek unggulan pemerintahan Donald Trump adalah sistem pertahanan rudal berlapis yang dikenal sebagai “Golden Dome”. Terlepas dari perdebatan mengenai nilai strategis atau kelayakannya, pendanaan di balik proyek ini sangat nyata. Nilai proyek tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar USD 140 miliar, dengan porsi signifikan berpotensi mengalir ke L3Harris karena peran krusialnya di segmen ini.



L3Harris merepresentasikan segala hal yang seharusnya menjadi aspirasi perusahaan di sektor ini—dan yang hanya sedikit benar-benar mampu dicapai. Yang terpenting, hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam valuasi sahamnya.

LHX.US (D1)

Huntington Ingalls Industries (HII)

HII juga merupakan perusahaan yang tidak mendapatkan sorotan media dan analis sebesar pemain dengan kapitalisasi pasar terbesar, namun perannya sama-sama vital dalam rantai pasok pertahanan—dan seiring dengan prioritas angkatan laut AS saat ini, peran tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Angkatan Laut AS kini berada dalam fase yang semakin mendesak untuk memperluas, memelihara, dan memodernisasi armadanya. Semua indikasi menunjukkan bahwa penerima manfaat utama dari sisi valuasi saham adalah HII.



Seperti L3Harris, HII adalah perusahaan monopolis. HII mengoperasikan satu-satunya pelabuhan dan galangan kapal di Amerika Serikat yang mampu membangun dan memelihara “super carrier”—kapal raksasa berteknologi tinggi yang menjadi tulang punggung kekuatan militer AS. Selain itu, perusahaan ini juga mengelola satu dari hanya dua galangan kapal yang mampu membangun dan merawat kapal bertenaga nuklir multi-peran. Berbeda dengan Boeing atau General Dynamics, ketergantungan strategis ini bukan sekadar penopang yang mencegah penurunan lebih lanjut, melainkan bertindak sebagai pelontar untuk gelombang pertumbuhan berikutnya.



Metrik keuangan HII memang tidak seimpresif L3Harris atau sebagian pesaing Eropa, namun perusahaan ini tetap menjadi pemimpin pertumbuhan yang jelas. Pertumbuhan pendapatan mencapai 16% secara tahunan, laba melonjak 85% secara tahunan, dan margin meningkat dari 3,5% menjadi 5,6%. Perusahaan ini juga tampaknya tidak menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja; hanya dalam tahun ini, HII merekrut tambahan 4.500 karyawan untuk mengeksekusi backlog pesanan rekor senilai USD 55 miliar.



Rencana modernisasi Angkatan Laut AS sangat besar. Rencana tersebut mencakup pembangunan setidaknya dua kapal induk kelas Ford tambahan, beberapa kapal selam kelas Virginia, serta puluhan kapal perusak dan kapal pendukung. Anggaran galangan kapal hampir dua kali lipat sejak 2021, dan sejak 2015 Kongres secara konsisten mengalokasikan dana lebih besar untuk tujuan ini dibandingkan yang diminta oleh presiden. Berdasarkan analisis laporan kongres 2024–2025 saja, hal ini berpotensi menghasilkan kontrak senilai ratusan miliar dolar dalam horizon sekitar sepuluh tahun.

HII.US (D1)

Kesimpulan:

Menganalisis tren terkini di pasar saham pertahanan dan militer, beberapa observasi utama dapat ditarik:

Industri pertahanan AS, terlepas dari persepsi pasar dan para komentator, semakin tertinggal dari para pesaing Eropa

Hal ini tidak berlaku untuk semua perusahaan AS. Beberapa perusahaan yang lebih kecil, kurang terekspos media, namun lebih efisien dan mampu memaksimalkan posisi strategisnya, tetap berada di garis depan pertumbuhan valuasi

Industri pertahanan Eropa telah membuktikan dirinya sebagai “raksasa tidur” yang terbangun sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman dan tekanan geopolitik

Valuasi sebagian besar perusahaan pertahanan Eropa telah menyamai atau bahkan melampaui fundamental pasar, namun peluang investasi masih tetap ada di area yang belum banyak diperhatikan

Kamil Szczepański

Junior financial markets analyst XTB