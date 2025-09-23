Baca selengkapnya

Pidato Jerome Powell: Fokus Seimbang Inflasi–Tenaga Kerja

23.53 23 September 2025

Jerome Powell, Ketua The Fed, berkomentar hari ini mengenai kondisi ekonomi AS. Powell menekankan bahwa tidak ada jalur kebijakan tanpa risiko di depan; pasar tenaga kerja telah melemah, sementara harga-harga terus naik dan biaya hidup di AS tetap tinggi.

 

  • Kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi dan politik telah terkikis; pejabat publik harus fokus pada misi inti mereka.
  • Kami akan memastikan kenaikan harga sekali waktu tidak berubah menjadi masalah inflasi yang persisten.
  • Kenaikan tarif kemungkinan akan menghasilkan inflasi agak lebih tinggi selama beberapa kuartal ke depan.
  • Skenario dasar yang wajar adalah dampak inflasi akibat tarif bersifat relatif singkat.
  • Disinflasi jasa berlanjut; sebagian besar ekspektasi inflasi jangka panjang konsisten dengan target 2%.
  • Kenaikan harga barang terutama mencerminkan dampak tarif, bukan tekanan harga yang lebih luas.
  • Inflasi PCE 12 bulan kemungkinan 2,7% pada Agustus, dengan core PCE 2,3%; keduanya lebih tinggi dari tahun lalu dan didorong oleh harga barang.
  • Belanja konsumen melambat, dan dunia usaha menyebut ketidakpastian menekan prospek.
  • Terjadi penurunan yang tidak biasa dan menantang pada penawaran dan permintaan tenaga kerja.
  • Pasar tenaga kerja kurang dinamis dan sedikit lebih lunak.
  • Inflasi meningkat dan tetap tinggi.
  • Pertumbuhan ekonomi moderat, dan risiko terhadap pekerjaan meningkat.
  • Ekspektasi inflasi jangka panjang konsisten dengan target 2%.
  • Sebagian harga aset tinggi dibanding sejarah. Valuasi ekuitas cukup tinggi.
  • Kami tidak menargetkan level harga aset keuangan tertentu.
  • Ini bukan periode dengan risiko stabilitas keuangan yang tinggi.
  • Perbankan berpermodalan kuat, dan rumah tangga tetap dalam kondisi baik.
  • Kami perlu menyesuaikan kebijakan menuju pendekatan yang lebih seimbang.
  • Menjelang pertemuan berikutnya, kami akan mencermati kondisi pasar tenaga kerja, data pertumbuhan, dan inflasi untuk menilai apakah kebijakan sudah tepat posisinya.
  • Jika belum, kami akan menyesuaikannya.
  • Fokus pada inflasi perlu dimoderasi demi pendekatan yang lebih seimbang.
  • Pasar tenaga kerja melunak selama musim panas.
  • Beige Book mengindikasikan pertumbuhan moderat.
  • Saya tidak bisa mengatakan bahwa AI adalah alasan utama. Kecerdasan buatan berarti sebagian pekerjaan akan hilang, sementara yang lain berevolusi.
     

 

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
