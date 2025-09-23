Jerome Powell, Ketua The Fed, berkomentar hari ini mengenai kondisi ekonomi AS. Powell menekankan bahwa tidak ada jalur kebijakan tanpa risiko di depan; pasar tenaga kerja telah melemah, sementara harga-harga terus naik dan biaya hidup di AS tetap tinggi.
- Kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi dan politik telah terkikis; pejabat publik harus fokus pada misi inti mereka.
- Kami akan memastikan kenaikan harga sekali waktu tidak berubah menjadi masalah inflasi yang persisten.
- Kenaikan tarif kemungkinan akan menghasilkan inflasi agak lebih tinggi selama beberapa kuartal ke depan.
- Skenario dasar yang wajar adalah dampak inflasi akibat tarif bersifat relatif singkat.
- Disinflasi jasa berlanjut; sebagian besar ekspektasi inflasi jangka panjang konsisten dengan target 2%.
- Kenaikan harga barang terutama mencerminkan dampak tarif, bukan tekanan harga yang lebih luas.
- Inflasi PCE 12 bulan kemungkinan 2,7% pada Agustus, dengan core PCE 2,3%; keduanya lebih tinggi dari tahun lalu dan didorong oleh harga barang.
- Belanja konsumen melambat, dan dunia usaha menyebut ketidakpastian menekan prospek.
- Terjadi penurunan yang tidak biasa dan menantang pada penawaran dan permintaan tenaga kerja.
- Pasar tenaga kerja kurang dinamis dan sedikit lebih lunak.
- Inflasi meningkat dan tetap tinggi.
- Pertumbuhan ekonomi moderat, dan risiko terhadap pekerjaan meningkat.
- Ekspektasi inflasi jangka panjang konsisten dengan target 2%.
- Sebagian harga aset tinggi dibanding sejarah. Valuasi ekuitas cukup tinggi.
- Kami tidak menargetkan level harga aset keuangan tertentu.
- Ini bukan periode dengan risiko stabilitas keuangan yang tinggi.
- Perbankan berpermodalan kuat, dan rumah tangga tetap dalam kondisi baik.
- Kami perlu menyesuaikan kebijakan menuju pendekatan yang lebih seimbang.
- Menjelang pertemuan berikutnya, kami akan mencermati kondisi pasar tenaga kerja, data pertumbuhan, dan inflasi untuk menilai apakah kebijakan sudah tepat posisinya.
- Jika belum, kami akan menyesuaikannya.
- Fokus pada inflasi perlu dimoderasi demi pendekatan yang lebih seimbang.
- Pasar tenaga kerja melunak selama musim panas.
- Beige Book mengindikasikan pertumbuhan moderat.
- Saya tidak bisa mengatakan bahwa AI adalah alasan utama. Kecerdasan buatan berarti sebagian pekerjaan akan hilang, sementara yang lain berevolusi.