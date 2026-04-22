Hidrogen kembali jadi sorotan

Hidrogen kini muncul sebagai kandidat serius untuk menyuplai energi pusat data AI, yang membutuhkan beban listrik sangat besar dan terus-menerus, suatu hal yang tidak selalu bisa dipenuhi oleh energi terbarukan yang bersifat intermiten. Seiring perusahaan teknologi besar berlomba mengamankan pasokan energi jangka panjang, green hydrogen (hidrogen hijau) diproduksi melalui elektrolisis tanpa emisi karbon. Green hydrogen semakin serius dievaluasi sebagai opsi baseload. Plug Power (PLUG), dengan teknologi elektrolizer dan basis instalasi global yang terus berkembang mampu menjembatani itu. Volume perdagangan pada Senin mencapai sekitar 112 juta saham, jauh di atas rata-rata harian 89 juta saham, mencerminkan gelombang minat luas dari investor institusional maupun ritel.

Kontrak 275 MW yang mengubah narasi

Katalis utamanya adalah kontrak Front-End Engineering Design untuk sistem elektrolizer GenEco PEM berkapasitas 275 megawatt merupakan kontrak tunggal terbesar dalam sejarah Plug Power. Proyek bernama Courant ini berlokasi di Baie-Comeau, Québec, dan akan menggunakan listrik rendah karbon dari jaringan Hydro-Québec untuk memproduksi hidrogen, yang kemudian dikonversi menjadi amonium nitrat terbarukan untuk industri pertambangan. Konstruksi dimulai 2027, dengan target komisioning penuh pada 2029. Plug Power (PLUG) kini telah mengirimkan lebih dari 300 MW elektrolizer GenEco secara global di enam benua, dan memiliki pipeline penjualan senilai lebih dari $8 miliar.

Margin akhirnya bergerak ke arah yang benar

Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kinerja keuangan perusahaan mulai berubah. Plug membukukan gross margin +2,4% di Q4 2025, sebuah pembalikan dramatis dari -122,5% di Q4 2024. Pendapatan sepanjang tahun 2025 sekitar $710 juta, naik ~13% year-over-year, dengan kuartal terakhir mencatat $225,2 juta (+18% QoQ), melampaui konsensus analis di $217,3 juta. EPS -$0,06 juga lebih baik dari ekspektasi -$0,10. Faktor utama pendorongnya: peralihan dari pembelian hidrogen pihak ketiga yang mahal ke produksi mandiri di pabrik-pabrik di Georgia, Louisiana, dan Tennessee, dengan ini mampu memangkas biaya bahan bakar hingga sekitar sepertiga dari yang sebelumnya dibayar di pasar terbuka.

Sumber: XTB Research Indonesia



CEO baru, strategi baru, namun risiko tetap menghantui

Jose Luis Crespo, yang menjabat sebagai CEO sejak 2 Maret (menggantikan Andy Marsh yang kini menjadi chairman dewan), telah menetapkan peta jalan profitabilitas yang konkret: EBITDAS positif pada Q4 2026, pendapatan operasional positif akhir 2027, dan profitabilitas penuh akhir 2028. Pendapatan diproyeksikan tumbuh dari ~$710 juta di 2025 menjadi $1,15 miliar pada 2028, dengan sekitar 80% pendapatan 2026 sudah terkontrak. Untuk memperkuat likuiditas, PLUG tengah menjual aset infrastruktur dengan target perolehan lebih dari $275 juta, termasuk satu kesepakatan senilai $132,5 juta yang sudah ditandatangani.

Namun risikonya belum lenyap. Perusahaan menanggung utang akumulatif sebesar $8,2 miliar, membukukan kerugian bersih $1,63 miliar di FY 2025, dan mencatat write-down aset non-kas sebesar $763 juta di Q4. Sahamnya masih turun hampir 90% dari puncaknya di 2021. Yang berbeda sekarang adalah: trajektori margin, pipeline kontrak, dan fokus manajemen pada profitabilitas memberikan investor kerangka konkret untuk mengukur kemajuan bukan sekadar janji.

Aggananda Dhammiko (Research Analyst)