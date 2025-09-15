Pound menjadi mata uang dengan performa terbaik kedua di G10 FX pada awal pekan, seiring dolar melemah menjelang pertemuan The Fed hari Rabu. Pound berada di level tertinggi sejak Juli, meskipun imbal hasil obligasi turun dan FTSE 100 tertinggal dibanding reli pasar saham Eropa yang lebih luas.

Pergerakan pound ini patut dicatat. GBP/USD sedang menguji level $1.36, jika menembus ke atas maka pintu terbuka menuju $1.3790, level tertinggi tahun ini. Momentum pound masih di sisi positif karena beberapa faktor. Investor FX sedang memperhitungkan prospek investasi korporasi AS ke Inggris. Hal ini jarang terjadi, karena Presiden Trump biasanya tidak menyukai perusahaan AS berinvestasi di luar negeri. Namun Inggris memiliki posisi khusus baginya, dan kunjungan kenegaraan Presiden Trump pekan ini bisa kembali menghangatkan pasar terhadap aset Inggris. Ini terlihat jelas pada pergerakan pound pada hari Senin.

Langkah BOE soal QT dorong pound

Faktor kedua adalah Bank of England. Jika BOE mengurangi atau menghentikan program quantitative tightening (QT) seperti yang diantisipasi, hal ini bisa menurunkan tekanan pada imbal hasil obligasi Inggris. Pasar sudah memproyeksikan ini, obligasi pemerintah Inggris (Gilts) menguat di seluruh tenor, dengan imbal hasil 10 tahun turun 3bps sejauh ini dan imbal hasil 30 tahun turun 2,8bps sejauh ini. Seperti terlihat pada grafik di bawah, spread imbal hasil 30 tahun Inggris dan AS memiliki korelasi terbalik dengan GBP/USD, sehingga jika spread menyempit, pound berpotensi menguat ke depan. Tentunya, jika BOE mengecewakan pasar terkait QT, pound bisa tertekan lagi pekan ini.

Chart 1: UK and US 30-year bond yield spread and GBP/USD

Source: XTB and Bloomberg

Meskipun penghentian QT tidak menyelesaikan masalah fiskal Inggris sepenuhnya — Inggris masih menghadapi defisit besar dan pengeluaran sektor publik yang tinggi — kebijakan ini dapat meredakan kekhawatiran tentang krisis pendanaan jangka pendek, terutama menjelang anggaran kontroversial di November.

Saham Prancis abaikan berita downgrade

Saham Prancis tampak tenang menghadapi penurunan peringkat utang kedaulatan oleh Fitch, kemungkinan karena beberapa perusahaan besar Prancis kini justru memiliki peringkat kredit lebih baik dibanding negara tersebut, termasuk LVMH. Indeks CAC memimpin kenaikan saham Eropa pada hari Senin, didorong saham-saham mewah dan perbankan Prancis. Bank-bank Prancis diuntungkan dari prospek stabil rating kredit Prancis, yang memberi pemerintah baru sedikit ruang napas sebelum anggaran berikutnya. Ditambah lagi, fakta bahwa saham, obligasi, dan euro Prancis sama-sama menguat hari ini menunjukkan bahwa pasar sudah lebih dulu memperhitungkan berita downgrade tersebut.

Teknologi dorong S&P 500 ke rekor baru

Mengawali pekan, pasar AS dibuka menguat dan indeks AS kembali mencetak rekor baru. Tesla menjadi saham dengan performa terbaik kedua setelah Elon Musk mengumumkan pembelian saham senilai $1 miliar, menyusul pemberian paket saham $1 triliun jika ia mampu mencapai target valuasi dan kinerja yang ambisius. Ini merupakan perubahan besar bagi Tesla, yang kini kembali positif YTD setelah sempat turun hampir 45% awal tahun akibat perselisihan antara Trump dan Musk. Lonjakan harga saham terbaru ini bukan karena penjualan, sebab masih ada kekhawatiran soal penjualan EV dan kompetisi. Namun pasar menilai strategi baru Musk mampu membawa Tesla dan valuasinya kembali ke jalur kemenangan.

Teknologi sekali lagi menunjukkan dominasinya sebagai penggerak utama pasar saham AS. Alphabet naik 3,2% hari ini dan menjadi perusahaan teknologi AS ketiga yang mencapai valuasi £3 triliun. Selain itu, Oracle juga melonjak lebih dari 4% pada hari Senin karena Presiden Trump diperkirakan akan mengumumkan penjualan TikTok ke pembeli AS, yang mungkin termasuk Oracle.

Emas cetak rekor baru, lindung inflasi makin kuat

Secara keseluruhan, aksi harga hari ini menunjukkan adanya optimisme di pasar keuangan. Saham terlihat reli menjelang pertemuan The Fed, dengan harapan tinggi bahwa The Fed akan menegaskan sikap dovish dan memberi sinyal pemangkasan suku bunga beruntun beberapa bulan ke depan. Hal ini menekan VIX, indeks ketakutan Wall Street, mendekati level terendah tahun ini, sementara harga emas juga ikut naik. Investor emas tetap waspada terhadap pemangkasan suku bunga di tengah inflasi AS yang tinggi. Harga emas naik lagi $14 hari ini dan mencetak rekor tertinggi baru.