RBA Naikkan Suku Bunga di Australia🔎 Sinyal Bahaya?

RBA menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 25 bps menjadi 4,35%, level tertinggi sejak November 2023. Keputusan ini sesuai ekspektasi pasar dan mencerminkan respons yang lebih hawkish terhadap inflasi yang persisten, pasar tenaga kerja yang resilien, serta meningkatnya risiko eksternal akibat kenaikan harga minyak dan gas. Investor kini mendapatkan konfirmasi bahwa bank sentral bersedia kembali melakukan pengetatan, bahkan setelah siklus kenaikan suku bunga besar dalam beberapa tahun sebelumnya.
Inflasi CPI Australia tercatat sebesar 4,6% YoY pada Maret 2026 menurut data ABS, masih jauh di atas target 2–3% RBA. Ukuran inflasi inti juga tetap tinggi, menunjukkan bahwa tekanan harga tidak hanya berasal dari komponen yang volatil.
Pasar tenaga kerja masih memberi ruang bagi RBA untuk mengetatkan kebijakan, dengan tingkat pengangguran bertahan di 4,3% dan partisipasi tenaga kerja tetap tinggi. Namun risiko utama bagi RBA adalah inflasi jasa yang masih lengket (sticky), yang dapat bertahan bahkan ketika deflasi barang terus berlanjut.
Latar belakang global memburuk akibat meningkatnya volatilitas di pasar energi, terutama setelah eskalasi ketegangan di Timur Tengah dan gangguan pada jalur suplai minyak. Harga energi yang lebih tinggi dapat kembali mendorong inflasi pada Q2, terutama melalui bahan bakar, transportasi, dan biaya produksi secara luas.
Menurut T. Rowe Price, RBA kemungkinan memilih bertindak lebih cepat untuk membatasi efek putaran kedua (second-round effects) dan mencegah ekspektasi inflasi naik. Sebelum keputusan, pasar memperkirakan probabilitas 75% untuk kenaikan 25 bps dan sekitar 2,5 kenaikan tambahan hingga akhir 2026.
VanEck menilai kenaikan ini sebagai sesuatu yang “sudah pasti”, dengan catatan bahwa inflasi sudah persisten bahkan sebelum eskalasi di Timur Tengah. Anthony Malouf dari Ebury menilai alasan pengetatan sangat jelas: inflasi tetap tinggi dan pasar tenaga kerja masih kuat.
Inflasi trimmed mean berada di 3,3%, memperkuat pandangan bahwa tekanan harga domestik masih terlalu tinggi bagi RBA. Pertumbuhan lapangan kerja tetap solid, terutama didorong oleh pekerjaan penuh waktu, sehingga mengurangi risiko perlambatan langsung setelah kenaikan suku bunga. RBA tetap berada dalam mode perang melawan inflasi, dengan jalur suku bunga kini sangat bergantung pada harga energi, inflasi jasa, dan ketahanan pasar tenaga kerja.
Ringkasan (RBA - pernyataan pasca-keputusan dan Gubernur Bullock)
RBA menyoroti masalah struktural sisi penawaran dalam ekonomi yang mendekati kapasitas maksimum.
Bank sentral menekankan perlunya menurunkan permintaan agar sesuai dengan keterbatasan pasokan.
Pertumbuhan upah riil dianggap sebagai risiko yang dapat menghambat penurunan inflasi.
RBA menilai ketidakseimbangan permintaan-penawaran sudah terjadi bahkan sebelum konflik Timur Tengah.
Kebijakan fiskal turut diperhatikan karena dapat mempertahankan tekanan permintaan.
Pasar tenaga kerja tetap ketat dengan pertumbuhan lapangan kerja yang masih kuat.
Fokus utama kebijakan saat ini adalah inflasi, meskipun risiko ketenagakerjaan tetap dipantau.
RBA mengakui kenaikan suku bunga membebani rumah tangga, tetapi inflasi juga menggerus pendapatan riil.
Inflasi diproyeksikan mencapai puncak sekitar 4,8% pada Juni, dengan ketidakpastian tinggi akibat geopolitik.
Harga minyak memperburuk tekanan inflasi melalui biaya energi dan transportasi.
Bahkan jika harga minyak turun, efek inflasi diperkirakan masih bertahan.
RBA menyatakan tanpa konflik Timur Tengah, kebijakan bisa lebih longgar.
Risiko resesi diakui jika konflik berkepanjangan, tetapi tetap dipantau secara dinamis.
Kebijakan moneter tetap berbasis data dan fleksibel, bergantung pada inflasi, pertumbuhan, dan pasar tenaga kerja.
