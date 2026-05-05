RBA Naikkan Suku Bunga di Australia🔎 Sinyal Bahaya?

Inflasi CPI Australia tercatat sebesar 4,6% YoY pada Maret 2026 menurut data ABS, masih jauh di atas target 2–3% RBA. Ukuran inflasi inti juga tetap tinggi, menunjukkan bahwa tekanan harga tidak hanya berasal dari komponen yang volatil.

Pasar tenaga kerja masih memberi ruang bagi RBA untuk mengetatkan kebijakan, dengan tingkat pengangguran bertahan di 4,3% dan partisipasi tenaga kerja tetap tinggi. Namun risiko utama bagi RBA adalah inflasi jasa yang masih lengket (sticky), yang dapat bertahan bahkan ketika deflasi barang terus berlanjut.

Latar belakang global memburuk akibat meningkatnya volatilitas di pasar energi, terutama setelah eskalasi ketegangan di Timur Tengah dan gangguan pada jalur suplai minyak. Harga energi yang lebih tinggi dapat kembali mendorong inflasi pada Q2, terutama melalui bahan bakar, transportasi, dan biaya produksi secara luas.

Menurut T. Rowe Price, RBA kemungkinan memilih bertindak lebih cepat untuk membatasi efek putaran kedua (second-round effects) dan mencegah ekspektasi inflasi naik. Sebelum keputusan, pasar memperkirakan probabilitas 75% untuk kenaikan 25 bps dan sekitar 2,5 kenaikan tambahan hingga akhir 2026.