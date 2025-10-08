- Permintaan Safe-Haven: Ketegangan global dan ketidakpastian di AS mendorong investor beralih ke emas.
- Pembelian Bank Sentral: Negara seperti Polandia dan Tiongkok kembali meningkatkan cadangan emas. Bersama arus masuk ETF, permintaan tetap kuat.
- Dolar & The Fed: Ekspektasi pelemahan USD dan pemangkasan suku bunga 2025 meningkatkan daya tarik emas.
Gabung bersama Direktur Riset Kathleen Brooks hari ini pukul 18:00 BST di sini.
Harga emas melonjak sejak pagi ini dan berhasil menembus level $4.000 per ons untuk pertama kalinya. Menariknya, di tengah krisis fiskal Prancis yang belum menemukan solusi jangka panjang serta peringatan tentang potensi gelembung di sektor AI, emas kini berperan sebagai aset lindung nilai utama, mempertahankan posisi di atas $4.040 per ons sepanjang perdagangan Rabu. Sering kali tertutup popularitas emas, perak kini juga mencuri perhatian. Setelah naik 50% tahun ini, banyak analis mulai bertanya apakah ini bisa menjadi awal dari tren naik jangka panjang yang baru.
Ikuti sesi hari ini dan ketahui semua hal penting seputar pergerakan emas dan perak, serta apa yang bisa memengaruhi harga ke depan.
