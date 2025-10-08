Gabung bersama Direktur Riset Kathleen Brooks hari ini pukul 18:00 BST di sini.

Harga emas melonjak sejak pagi ini dan berhasil menembus level $4.000 per ons untuk pertama kalinya. Menariknya, di tengah krisis fiskal Prancis yang belum menemukan solusi jangka panjang serta peringatan tentang potensi gelembung di sektor AI, emas kini berperan sebagai aset lindung nilai utama, mempertahankan posisi di atas $4.040 per ons sepanjang perdagangan Rabu. Sering kali tertutup popularitas emas, perak kini juga mencuri perhatian. Setelah naik 50% tahun ini, banyak analis mulai bertanya apakah ini bisa menjadi awal dari tren naik jangka panjang yang baru.

