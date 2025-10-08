Baca selengkapnya
8 Oktober 2025

Rekor Emas & Comeback Perak

Inti pembahasan

 

  • Permintaan Safe-Haven: Ketegangan global dan ketidakpastian di AS mendorong investor beralih ke emas.
  • Pembelian Bank Sentral: Negara seperti Polandia dan Tiongkok kembali meningkatkan cadangan emas. Bersama arus masuk ETF, permintaan tetap kuat.
  • Dolar & The Fed: Ekspektasi pelemahan USD dan pemangkasan suku bunga 2025 meningkatkan daya tarik emas.

 

Harga emas melonjak sejak pagi ini dan berhasil menembus level $4.000 per ons untuk pertama kalinya. Menariknya, di tengah krisis fiskal Prancis yang belum menemukan solusi jangka panjang serta peringatan tentang potensi gelembung di sektor AI, emas kini berperan sebagai aset lindung nilai utama, mempertahankan posisi di atas $4.040 per ons sepanjang perdagangan Rabu. Sering kali tertutup popularitas emas, perak kini juga mencuri perhatian. Setelah naik 50% tahun ini, banyak analis mulai bertanya apakah ini bisa menjadi awal dari tren naik jangka panjang yang baru.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
