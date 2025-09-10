Saham abaikan ketegangan geopolitik dan tekanan tarif

Kenaikan imbal hasil obligasi tidak mengguncang investor

Revisi pasar tenaga kerja AS perkuat peluang pemangkasan suku bunga Fed

PM baru Prancis hadapi tugas berat atasi krisis fiskal

Bank of France tetap optimistis terhadap pertumbuhan

Inflasi AS jadi fokus utama



Pasar keuangan sekali lagi menentang gravitasi ketika kita memasuki September, yang secara historis adalah bulan lemah bagi saham. S&P 500 mencetak rekor pada Selasa dan mengabaikan kekhawatiran soal serangan Israel ke Qatar. Untuk saat ini, serangan itu tampak terbatas, dan Presiden Trump menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terulang lagi, serta menekankan bahwa Qatar adalah sekutu AS.

Hambatan lain yang juga diabaikan saham pagi ini termasuk kabar bahwa drone Rusia masuk ke wilayah udara Polandia, serta desakan Trump kepada Uni Eropa untuk menaikkan tarif atas impor dari China dan India.

Lonjakan yield AS hanya sementara

Saham Eropa menguat di seluruh bursa pada Rabu, sementara saham AS mencetak rekor baru meski ada tambahan data tenaga kerja yang buruk. Walaupun saham reli, dolar sempat menguat pada Selasa, menutup sebagian kerugian sebelumnya terutama terhadap franc Swiss dan euro. Reli kecil dolar bertepatan dengan jeda reli obligasi, di mana yield naik tajam dan yield obligasi AS tenor 2 tahun melompat 8 bps. Menariknya, kenaikan yield tidak menakutkan investor saham, yang menunjukkan potensi kenaikan yield mungkin terbatas. Pada awal perdagangan Rabu, yield stabil, menandakan investor menunggu rilis data CPI AS sebelum menentukan langkah berikutnya. Ini juga menahan penguatan dolar, yang kembali melemah terhadap mayoritas mata uang G10, meski euro dan yen sedikit terkoreksi.

Revisi payroll catat rekor, perkuat kasus Fed cut

Kenaikan yield terjadi meski ada revisi besar-besaran terhadap Non-Farm Payrolls (NFP) untuk setahun hingga Maret. Tercatat 911 ribu lapangan kerja lebih sedikit dibanding estimasi awal. Meski revisi ini merupakan rekor negatif, reaksi pasar tetap tenang dan ekspektasi pemangkasan suku bunga hanya sedikit terkoreksi setelah data keluar. Alasannya, pemangkasan suku bunga Fed sudah sepenuhnya diperhitungkan pasar, dan kondisi lemahnya tenaga kerja sudah diketahui sebelumnya. Walaupun revisi 911 ribu lebih buruk dari ekspektasi sebagian analis, hal ini sejalan dengan narasi pelemahan pasar tenaga kerja, yang semakin memperkuat alasan pelonggaran Fed.

Bisakah Fed mengecewakan?

Patut dicatat bahwa meski pasar tenaga kerja terus melemah, hanya sedikit tanda lain bahwa ekonomi AS sedang melambat. Inilah sebabnya mengapa sebagian pihak skeptis soal kemungkinan pemangkasan agresif 50 bps dari Fed. Revisi payroll mengindikasikan Fed memang tepat memulai siklus pelonggaran pada 2024 dengan pemotongan 50 bps, namun saat ini pemangkasan sebesar itu mungkin tidak lagi diperlukan.

Kalibrasi ulang di pasar futures suku bunga tetap menunjukkan ekspektasi 6 kali pemangkasan hingga awal 2027, dengan 3 kali pemangkasan sudah dihargakan antara sekarang hingga akhir tahun. Akan dibutuhkan kejutan besar, misalnya inflasi CPI minggu ini lebih tinggi dari perkiraan, untuk menggoyahkan ekspektasi pemangkasan di tiap pertemuan Fed tahun ini. Bahkan jika ada kejutan inflasi, pasar masih memperkirakan Fed akan memangkas di September, hanya saja prospek pemangkasan berikutnya bisa lebih terbatas.

PM baru Prancis hadapi tugas berat

Hari ini fokus pasar juga tertuju pada data PPI AS sebagai pendahulu laporan CPI pada Kamis. Di Eropa, perhatian tertuju pada reaksi pasar saham dan obligasi Prancis setelah Emmanuel Macron menunjuk loyalisnya, Sébastien Lecornu, sebagai Perdana Menteri baru. Tantangan terbesar Lecornu adalah membangun konsensus politik antara partai kiri dan kanan di parlemen, sesuatu yang gagal dicapai pendahulunya.

Tugas pertama Lecornu adalah menyusun anggaran 2026, yang kemungkinan akan memerlukan perubahan besar agar mendapat dukungan politik. Tampaknya skala pemotongan belanja yang diinginkan Bayrou tidak akan terlaksana, sehingga defisit Prancis diperkirakan tetap tinggi — tahun ini diproyeksikan 5,4% dari PDB.

Marine Le Pen merangkum dilema Macron dengan mengatakan bahwa Macron telah "menembakkan peluru terakhirnya" dengan menunjuk Lecornu, serta menegaskan pemilu legislatif baru tak terelakkan. Artinya, gejolak politik Prancis bisa kembali meningkat.

Gejolak politik tak akan hentikan ekonomi

Menariknya, gejolak politik ini tidak diharapkan menghentikan pertumbuhan ekonomi Prancis pada kuartal ini. Bank of France memproyeksikan ekonomi tumbuh 0,3% kuartal ini. Sentimen bisnis juga meningkat, dengan sektor konstruksi dan jasa mencatat kenaikan pada Agustus, sementara industri didorong oleh permintaan kuat di sektor dirgantara dan peralatan.

Meski ketidakstabilan politik bisa memberi tekanan ke ekonomi Prancis, sejauh ini ekonomi tetap tangguh. Inilah salah satu alasan mengapa saham Prancis tidak jatuh tajam. Walau saham unggulan Prancis tertinggal dibandingkan AS dan Eropa, mereka masih mencatat return positif YTD, dan kerugian besar tidak diperkirakan dalam waktu dekat.