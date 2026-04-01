Reli Wall Street Terhenti Sejenak

Laporan media sejak sesi kemarin menunjukkan bahwa Trump ingin Amerika Serikat keluar dari konflik dengan Iran. Pada saat yang sama, terdapat spekulasi bahwa selain kemungkinan penghentian pemboman terhadap Iran, Trump juga dapat mengumumkan keluarnya AS dari NATO. Trump telah menjadwalkan pidato kepada rakyat Amerika pada pukul 9:00 malam waktu Washington (3:00 pagi waktu Eropa Tengah).

Dalam komentar terbarunya di platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa Iran telah meminta gencatan senjata. Ia juga menyebut bahwa rezim baru di Iran lebih rasional dan cerdas dibandingkan sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa gencatan senjata hanya mungkin terjadi setelah pembukaan kembali Strait of Hormuz. Hingga jalur tersebut dibuka, Amerika Serikat diperkirakan akan melanjutkan kampanye militernya terhadap Iran.

Trump terus memberikan komentar intens terkait situasi ini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pasar pada akhirnya akan menjadi kurang responsif terhadap pernyataannya. Meskipun pasar sempat sangat optimistis pada paruh pertama hari, pernyataan bahwa serangan akan terus berlanjut hingga Selat Hormuz dibuka kini dipandang sebagai tanda kebuntuan yang berkelanjutan.

Reaksi Pasar:

Pasar saham AS terus memperlebar reli, didorong oleh performa kuat sektor teknologi di tengah pelemahan saham energi akibat anjloknya harga minyak.

