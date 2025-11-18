Pada hari Rabu ini, Nvidia akan merilis hasil untuk kuartal terakhir. Analis memperkirakan laporan yang sangat luar biasa. Pendapatan kuartal terakhir diperkirakan melonjak menjadi 55,19 miliar dolar, naik 57 persen dibandingkan tahun lalu. Laba bersih diproyeksikan mencapai 30,85 miliar dolar, meningkat 55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Analis telah menaikkan proyeksi laba Nvidia dalam empat minggu terakhir, dan kabar baik tampaknya belum akan berhenti. Proyeksi untuk tahun depan juga terlihat kuat. Perusahaan diperkirakan akan mengumumkan proyeksi laba yang sangat besar, dengan estimasi satu kuartal ke depan menunjukkan pendapatan naik menjadi 46,14 miliar dolar pada tiga bulan pertama tahun 2026.

Mengapa Pendapatan Nvidia Bisa Terus Mengalir

Jadi, dari mana seluruh pendapatan ini berasal dan mengapa analis begitu yakin Nvidia dapat terus menghasilkan pendapatan masif? Nvidia adalah perusahaan transformatif. Tanpanya, Artificial Intelligence tidak akan ada. Chip dan GPU-nya adalah pusat revolusi AI. Perusahaan ini juga memiliki rantai pasokan yang sangat kuat. Pelanggan terbesar Nvidia adalah Microsoft, Meta, Super Micro Computers, Amazon, dan Alphabet. Microsoft menyumbang 18 persen pendapatan Nvidia, sementara Meta hampir 10 persen. Karena Microsoft berkomitmen menghabiskan 120 miliar dolar untuk AI tahun depan dan Meta berencana menghabiskan 100 miliar dolar, sebagian besar dana tersebut—sekitar 90 miliar dolar pada 2026—dapat mengalir ke Nvidia, yang memperkuat keyakinan analis bahwa pendapatan akan terus meningkat.

Namun, jika Microsoft dan Meta suatu saat mengurangi belanja AI, maka prospek pendapatan Nvidia juga akan berisiko. Meski begitu, kekhawatiran itu untuk lain hari. Walaupun ada kekhawatiran mengenai besarnya dana yang digelontorkan untuk infrastruktur AI, teknologi ini berpotensi mengubah masa depan sehingga investasi besar masih dianggap wajar.

Hasil Keuangan Nvidia: Peristiwa Makro Penting Kuartal Ini

Hasil keuangan Nvidia bukan sekadar laporan kinerja perusahaan; laporan ini diperlakukan seperti peristiwa makro. Hal ini karena Nvidia adalah perusahaan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, yang saat ini mencapai 4,53 triliun dolar. Kinerjanya akan memengaruhi pasar keuangan AS dan global. Jika harga sahamnya melemah, seluruh AI trade juga bisa terdampak.

Bagan 1: Pertumbuhan kapitalisasi pasar Nvidia melampaui pertumbuhan kapitalisasi pasar S&P 500 secara keseluruhan, seiring semakin pentingnya peran perusahaan ini dalam pasar AS.

Sumber: XTB and Bloomberg

Apakah Hasil Nvidia Bisa Menyelamatkan AI Trade?

Menjelang laporan keuangan Nvidia, AI trade melemah. Harga saham Nvidia turun lebih dari 4 persen dalam lima hari terakhir dan sedang menguji moving average 50 hari. Penurunan di bawah level 185,97 dolar dapat mengindikasikan momentum jangka pendek ke arah penurunan. Sentimen terhadap Nvidia berubah setelah SoftBank menjual kepemilikan 5 miliar dolar, dan dana milik Peter Thiel juga melepas seluruh kepemilikannya pada kuartal lalu. Ini bukan tanda adanya masalah fundamental—laporan Nvidia diperkirakan menunjukkan kondisi fundamental yang sangat sehat. Namun investor besar tampaknya sedang melakukan profit-taking dari posisi yang sangat menguntungkan untuk dialihkan ke saham AI yang lebih kecil.

AI trade yang lebih umum juga mengalami pelemahan. ETF iShares future AI and tech turun lebih dari 10 persen sejak puncaknya di akhir Oktober. Grup Magnificent 7 telah menembus SMA 50 hari dan kembali ke level terendah satu bulan.

Riwayat Pelemahan Saham Nvidia Setelah Laporan Earnings

Satu laporan keuangan tidak dapat menyelamatkan AI trade, tetapi menarik untuk melihat bagaimana pasar bereaksi terhadap laporan luar biasa lainnya dari Nvidia. Dalam tiga dari lima laporan kuartalan terakhir, harga saham justru turun meski hasilnya mengalahkan ekspektasi. Nvidia memiliki riwayat volatilitas jangka pendek ke arah penurunan di sekitar laporan earnings. Pada laporan Q2, harga saham turun 0,79 persen setelah publikasi. Setelah laporan Januari, harga saham anjlok sekitar 8,4 persen meski perusahaan mencatat peningkatan 6 persen pada laba per saham. Pasar tampaknya terbiasa dengan pola “buy the rumour, sell the fact” ketika menyangkut laporan keuangan Nvidia.

Secara keseluruhan, perusahaan diperkirakan mengumumkan hasil yang sangat kuat. Pertumbuhan pendapatan luar biasa dan margin diperkirakan menunjukkan perusahaan tetap sangat sehat meski penjualan ke China masih terhambat. Ini seharusnya menjadi laporan yang disukai investor, tetapi riwayat terakhir menunjukkan harga saham Nvidia sering turun setelah laporan. Namun kali ini, saham Nvidia sudah terkoreksi cukup tajam dalam beberapa hari terakhir, sehingga bisa menarik minat pembeli yang mencari peluang buy the dip.

Apakah Koreksi Saham Teknologi Salah OpenAI?

Harga saham Nvidia melemah seiring AI trade mendapatkan sorotan lebih tinggi, tetapi apakah itu layak? Memang ada beberapa komitmen belanja AI yang dianggap berlebihan. Misalnya, OpenAI berjanji untuk menginvestasikan 1 triliun dolar guna meningkatkan infrastruktur AI dan kapasitas komputasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran investor yang kini lebih fokus pada return on investment dan arus kas bebas perusahaan teknologi.

Mengapa Nvidia Bisa Diuntungkan dari Divergensi AI Trade

Meskipun Nvidia membuat beberapa investasi “sirkular” pada perusahaan yang akan membeli chip Nvidia, nilainya hanya sebagian kecil dari total neraca perusahaan. Namun Nvidia tetap terkena efek negatif yang sama. Kami menilai bahwa tahun 2026 dapat menjadi tahun terjadinya divergensi performa saham AI—dengan perusahaan AI “aman dan rasional” mengungguli perusahaan yang lebih berisiko dan boros belanja modal. Kami percaya Nvidia akan berada dalam kelompok pertama, dan pelemahan harga saham yang dipicu laporan keuangan bisa menjadi peluang menarik untuk membeli perusahaan yang memiliki rekam jejak kuat dalam menghasilkan pendapatan dan arus kas.

Bagan 2: Magnificent 7—divergensi sudah terlihat, dengan Google dan Nvidia memimpin.

Sumber: XTB and Bloomberg