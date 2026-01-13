Saham L3Harris Technologies (LHX.US), produsen sistem pertahanan canggih, melonjak impresif hingga 13% pada awal sesi perdagangan hari ini di Wall Street setelah perusahaan mengumumkan rencana untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) atas bisnis misilnya pada paruh kedua 2026. Langkah ini mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap sektor pertahanan, yang didorong oleh ketegangan geopolitik global dan peningkatan belanja pertahanan Amerika Serikat. Yang menjadi sorotan utama adalah kemitraan strategis dengan Departemen Pertahanan AS, yang menjamin pesanan stabil dan aliran pendapatan jangka panjang bagi entitas yang akan dipisahkan tersebut. Pasar dengan jelas menangkap potensi IPO segmen misil ini—transaksi tersebut bukan hanya menjadi sarana optimalisasi struktur korporasi L3Harris, tetapi yang terpenting memungkinkan penghimpunan modal secara langsung untuk segmen teknologi pertahanan yang berkembang pesat. Kenaikan harga saham induk mencerminkan keyakinan investor bahwa segmen misil memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan divisi lain, serta prospeknya diamankan oleh kontrak pemerintah federal.

Namun, bukan hanya rencana IPO yang menjadi pemicu. Saham perusahaan juga bereaksi terhadap investasi pemerintah senilai USD 1 miliar ke unit Missile Solutions L3Harris. Investasi ini dipandang sebagai pengubah permainan dalam strategi pertahanan AS dan berpotensi menjadi katalis yang bahkan lebih kuat dibandingkan IPO semata. Departemen Pertahanan, melalui strategi baru “Go Direct-to-Supplier”, beralih ke pembiayaan langsung bagi pemasok utama, sekaligus menjamin pesanan jangka panjang untuk sistem misil seperti Tomahawk, PAC-3, THAAD, dan Standard Missile.

Struktur transaksi—saham preferen konversi yang secara otomatis akan berubah menjadi saham biasa saat IPO pada paruh kedua 2026—menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mensubsidi ekspansi produksi, tetapi juga ikut serta dalam potensi keuntungan dari debut publik. Model ini mengombinasikan jaminan permintaan dari Pentagon dengan peluang pendapatan dari valuasi pasar di masa depan, yang secara praktis menghilangkan sebagian besar risiko bisnis bagi perusahaan baru tersebut. Investasi ini juga menegaskan tekad pemerintahan Trump untuk mempercepat penguatan kapasitas produksi industri pertahanan, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, sehingga menciptakan skenario momentum pertumbuhan signifikan bagi sektor pertahanan dalam beberapa tahun ke depan.

Saham L3Harris dibuka dengan gap kenaikan yang sangat besar, namun seiring berjalannya sesi, kenaikan tersebut menyusut hingga hampir hilang sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar informasi positif tersebut mungkin sudah lebih dulu diperhitungkan oleh pasar. Meski demikian, pergerakan ini tidak mengubah fakta bahwa saham masih berada dalam tren naik jika dilihat dari rata-rata pergerakan eksponensial. Namun, dengan momentum kenaikan jangka pendek yang sangat kuat, ruang penguatan lanjutan tampak semakin terbatas. Indikator RSI periode 14 hari saat ini telah menembus level 83, mengisyaratkan kondisi jenuh beli.

Sumber: xStation

