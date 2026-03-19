Ryanair di level terendah 5 bulan 🚩 Lonjakan harga jet fuel menekan industri penerbangan

Saham Ryanair (RYAAY.US) telah turun ke level terendah sejak Oktober 2025, meskipun perusahaan tetap menjadi salah satu maskapai paling efisien di Eropa. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa maskapai ini memasuki fase pertumbuhan baru, meskipun dalam lingkungan biaya regulasi yang meningkat dan ketidakpastian operasional. Pada saat yang sama, kenaikan harga jet fuel hampir pasti akan menekan margin, sementara permintaan perjalanan musim panas tetap tidak pasti di tengah ketegangan di Timur Tengah - yang saat ini menjadi kekhawatiran utama pasar.

Pembaruan Perusahaan

Ryanair memperkirakan sertifikasi Boeing 737 MAX 10 pada kuartal ketiga tahun ini, dengan pengiriman dijadwalkan dimulai tepat waktu pada awal tahun depan. Pengiriman pesawat tepat waktu sangat penting untuk memperluas kapasitas dan mendukung pertumbuhan jaringan.

Maskapai ini berencana meningkatkan jumlah penumpang dari 207 juta menjadi sekitar 215 juta pada tahun fiskal berikutnya, disertai kenaikan tarif yang moderat. Hal ini menunjukkan pertumbuhan berbasis volume yang berkelanjutan sambil tetap menjaga disiplin harga.

Ryanair akan mengurangi operasi di Bandara Brussels Charleroi sekitar 10% akibat pajak penumpang baru, dengan pengurangan sekitar 1,1 juta kursi per tahun. Keputusan ini menyoroti sensitivitas model bisnis terhadap regulasi serta kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan kapasitas secara cepat.

Perusahaan memutuskan untuk tidak memasang internet satelit Starlink pada pesawatnya, dengan alasan peningkatan konsumsi bahan bakar dan kurangnya justifikasi ekonomi pada rute jarak pendek. Hal ini mencerminkan fokus konsisten pada optimalisasi biaya.

Risiko utama tetap pada kecepatan pengiriman pesawat dan potensi keterlambatan sertifikasi di Boeing. Pada saat yang sama, mempertahankan kepemimpinan biaya dan alokasi modal yang disiplin tetap menjadi dasar utama daya tarik investasi.

Valuasi terlihat relatif menarik, dengan rasio P/E sekitar 12 dan PEG rendah (~0,3), yang menunjukkan potensi kenaikan seiring prospek pertumbuhan. Evercore ISI menaikkan rekomendasi saham menjadi “outperform” dengan target harga $80 setelah koreksi sekitar 15% dari puncak Januari, sementara Bernstein menaikkan target menjadi $71 dengan mengacu pada kemajuan operasional yang stabil, termasuk pertumbuhan 1,1% pada pendapatan per kursi (RASK). Namun, konflik di Timur Tengah - yang mendorong kenaikan harga jet fuel - serta ketidakpastian makro terkait inflasi dan geopolitik, terus membebani sektor penerbangan secara keseluruhan. Ryanair tetap berada dalam kondisi keuangan yang kuat, dengan sekitar €1 miliar kas bersih dan posisi kas bersih positif secara keseluruhan. Neraca yang berkualitas tinggi dan arus kas yang kuat memberikan fleksibilitas untuk investasi dan pengembalian kepada pemegang saham. Profitabilitas operasional perusahaan juga menonjol di sektor ini, dengan return on equity sekitar 26%, sementara model ultra low-cost terus memberikan keunggulan biaya struktural - bahkan dalam lingkungan harga bahan bakar yang lebih tinggi.

Sumber: xStation5

Seberapa Besar Masalah Jet Fuel?

IATA memperingatkan bahwa konflik AS/Israel dengan Iran telah mengungkap kerentanan serius dalam rantai pasok jet fuel. Organisasi tersebut menyatakan bahwa perang dapat menyebabkan kekurangan jet fuel yang signifikan dan berpotensi mengganggu penerbangan.

Selat Hormuz merupakan jalur kritis bagi pasar energi global. Jalur ini biasanya menangani sekitar 20% pasokan minyak dunia, namun lalu lintas pengiriman kini mengalami penurunan drastis.

Gangguan aliran minyak dari Teluk Persia dapat dengan cepat berdampak pada sektor penerbangan. Ketersediaan minyak mentah yang lebih rendah dan kapasitas penyulingan yang terganggu akan mengurangi produksi jet fuel secara global.

Eropa tampak sangat rentan terhadap gangguan berkepanjangan. Sekitar 25–30% pasokan jet fuel Eropa berasal dari Teluk Persia, sementara cadangan hanya mencakup sekitar satu bulan permintaan normal.

Asia juga menghadapi tekanan, yang membatasi opsi pasokan alternatif. Sekitar 84% minyak mentah yang melewati Hormuz biasanya menuju Asia, terutama India dan China, sehingga membatasi kemampuan kawasan tersebut untuk mengimbangi kekurangan di tempat lain.

Maskapai sudah menghadapi peningkatan konsumsi bahan bakar akibat perubahan rute. Konflik di Ukraina dan Timur Tengah memaksa penerbangan jarak jauh menempuh rute lebih panjang, yang meningkatkan biaya dan konsumsi bahan bakar.

IATA menekankan bahwa sektor penerbangan sangat rentan karena jet fuel tidak dapat dengan mudah digantikan dalam skala besar. Tidak seperti sektor lain, maskapai memiliki alternatif yang sangat terbatas dalam jangka pendek jika gangguan pasokan meningkat.

Organisasi tersebut menyerukan tindakan kebijakan segera. Rekomendasi jangka pendek meliputi pembentukan cadangan strategis jet fuel, diversifikasi sumber pasokan, serta koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, maskapai, dan perusahaan penyulingan.

Para ahli hukum dan industri memperingatkan bahwa kerusakan fasilitas penyulingan di Timur Tengah dapat memperburuk situasi secara signifikan. Jika stok bahan bakar di bandara dan maskapai menipis dalam periode yang cukup lama, operator mungkin terpaksa mengurangi operasi dan membatalkan penerbangan.

Kekurangan jet fuel dalam skala besar kemungkinan akan langsung dirasakan oleh penumpang. Perjalanan saat Paskah, penerbangan charter, hingga layanan ambulans udara internasional dapat mengalami gangguan signifikan jika situasi memburuk. Seperti yang terlihat, terdapat alasan kuat di balik penurunan saham Ryanair. Namun, potensi deeskalasi konflik dapat mendukung pemulihan saham dan membuka peluang rebound ke depan.