S&P 500 vs Equal-Weight S&P 500: Apakah Dominasi Big Tech Mulai Berakhir?

Pekan ketiga Juli 2026, pasar saham AS ditutup dengan tekanan signifikan. S&P 500 turun 1.6%, Nasdaq merosot 2.9%, dan Dow kehilangan 0.9% hanya dalam satu pekan. Tekanan utama datang dari sektor semiconductor, di mana indeks SOX telah kehilangan lebih dari 20% dari titik tertingginya, setelah rally 65% di paruh pertama tahun ini. VanEck Semiconductor ETF (SMH) turun 9.5% dalam sebulan terakhir. Di tengah koreksi ini, satu pola menarik mulai terlihat: indeks S&P 500 Equal Weight justru mengungguli versi cap-weighted-nya, membuka pertanyaan apakah era dominasi mega-cap tech mulai memasuki fase transisi.

Dua Indeks, 500 Saham yang Sama, Hasil Berbeda

S&P 500 tradisional menggunakan pembobotan berdasarkan kapitalisasi pasar. Artinya, semakin besar nilai pasar sebuah perusahaan, semakin besar pengaruhnya terhadap pergerakan indeks. Dengan struktur ini, 10 saham terbesar saat ini menguasai sekitar 36.4% dari total bobot indeks, sementara 25 saham teratas mewakili lebih dari 50%. Praktis, performa indeks sangat bergantung pada segelintir nama besar seperti NVIDIA, Apple, Microsoft, dan Amazon.

S&P 500 Equal Weight mengambil pendekatan yang berbeda. Setiap saham, dari NVIDIA hingga perusahaan industrial menengah, mendapat bobot yang relatif sama sekitar 0.2%. Rebalancing dilakukan setiap kuartal, secara otomatis memangkas posisi yang sudah naik tinggi dan menambah posisi yang tertinggal. Hasilnya, alokasi sektor jauh lebih merata: Information Technology hanya sekitar 21% (versus lebih dari 33% di versi cap-weighted), sementara Industrials (14.2%) dan Financials (13.9%) mendapat porsi jauh lebih besar.

Data per Juli 2026. Sumber: Yahoo Finance, Invesco, State Street SPDR

Perbedaan struktural ini menghasilkan perbedaan kinerja yang signifikan di 2026. Per pertengahan Juli, RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) mencatat return YTD sekitar 10.7%, mengungguli SPY yang hanya 7.5%. Ini adalah pembalikan tajam dari tren 2023 hingga 2025, di mana indeks cap-weighted secara konsisten mengungguli versi equal-weight-nya dengan margin besar, didorong oleh rally AI yang terkonsentrasi di segelintir saham mega-cap.

Data per pertengahan Juli 2026. Sumber: State Street, Invesco, XTB Research Indonesia

Mengapa Rotasi Ini Terjadi Sekarang?

Tiga faktor utama mendorong pergeseran ini. Pertama, valuasi saham teknologi besar telah mencapai level yang membuat investor semakin selektif. Setelah paruh pertama 2026 yang spektakuler bagi chip stocks, dengan SanDisk naik 858% dan Micron menembus kapitalisasi pasar $1 triliun, koreksi di bulan Juli memperlihatkan betapa rentannya posisi yang sudah "priced for perfection." Profit-taking menjadi tema dominan, terutama setelah TSMC melaporkan kenaikan proyeksi belanja modal yang justru memicu kekhawatiran investor tentang kesinambungan return dari investasi AI.

Kedua, breadth pasar mulai melebar. Per awal Juli, Russell 2000 (IWM) mencatat return YTD sekitar 21%, jauh mengungguli S&P 500 yang hanya sekitar 10.5%. Ini menandakan bahwa saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil mulai mendapat aliran dana yang lebih kuat. Sektor seperti Energy (+34.5% YTD), Industrials, dan Materials menunjukkan kekuatan yang tidak bergantung pada narasi AI. Ketiga, pasar mulai memperhitungkan risiko bahwa hyperscaler mungkin mengurangi laju investasi infrastruktur AI, sebuah kekhawatiran yang langsung menekan saham semiconductor dan mega-cap tech.

Data per Juli 2026. Sumber: S&P Dow Jones Indices, State Street SPDR. XTB Research Indonesia

Akhir dari Dominasi Big Tech, atau Jeda Sementara?

Pertanyaan kunci bagi investor adalah apakah outperformance equal-weight ini bersifat struktural atau siklikal. Dari perspektif historis, antara 2003 dan 2022, S&P 500 Equal Weight mengungguli versi cap-weighted-nya sekitar 1.5% per tahun. Tren itu berbalik tajam sejak 2023, dengan versi cap-weighted mengungguli equal-weight hingga 32% dalam periode tiga tahun, salah satu gap terlebar yang pernah tercatat, melampaui era dot-com. Fakta bahwa gap ini kini mulai menutup menunjukkan bahwa mean reversion sedang berlangsung, meski belum bisa dipastikan apakah ini akan bertahan.

Yang jelas, narasi AI belum berakhir. Hyperscaler seperti Microsoft ($190 miliar capex CY2026), Meta, dan Amazon masih menggelontorkan belanja modal masif untuk infrastruktur AI. NVIDIA tetap menjadi pemasok dominan GPU untuk data center. Namun, investor mulai menyadari bahwa return dari investasi AI tidak akan selamanya terkonsentrasi di segelintir perusahaan. Ketika sektor-sektor non-teknologi seperti Industrials, Financials, dan Energy juga mencatat pertumbuhan earnings yang solid, kenaikan pasar menjadi lebih merata, dan itulah kondisi di mana strategi equal-weight secara struktural unggul.

Yang Perlu Dipantau

Selama rasio performa RSP vs SPY terus naik, rotasi kemungkinan masih berlanjut. Perhatikan apakah breadth pasar (jumlah saham yang naik vs turun) tetap lebar, bagaimana laporan earnings Q2 2026 dari sektor non-teknologi, dan apakah koreksi semiconductor menemukan titik dasarnya. Jika tren ini berlanjut, era di mana membeli S&P 500 praktis berarti "membeli Big Tech" mungkin sedang memasuki transisi menuju kenaikan pasar yang lebih sehat dan merata.



