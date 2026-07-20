Tekanan jual terbesar terjadi pada sektor teknologi, di mana saham Netflix ditutup melemah sekitar 7% setelah merilis laporan keuangan kuartalan yang mengecewakan investor.

Indeks Dow Jones turun 0,8%, S&P 500 melemah 1%, sementara indeks berbasis teknologi Nasdaq kehilangan 1,4%.

Perdagangan Jumat di Wall Street berakhir dengan aksi jual yang meluas hampir di seluruh pasar.

Situasi di Timur Tengah masih menjadi perhatian utama para investor.

Amerika Serikat melancarkan malam kesembilan berturut-turut serangan udara terhadap sejumlah target di Iran.

Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran, termasuk kapasitasnya untuk melakukan operasi terhadap kapal dagang di kawasan Selat Hormuz.

Konflik juga mulai meluas ke wilayah lain di kawasan.

Peluncuran rudal dari Kuwait menuju Iran, ledakan di wilayah selatan Iran, serta serangan lanjutan terhadap target yang terkait dengan Amerika Serikat di negara-negara Teluk, termasuk Kuwait, Yordania, dan Bahrain, telah dilaporkan.

Meningkatnya ketegangan tersebut memperbesar risiko eskalasi militer lebih lanjut sekaligus potensi gangguan terhadap jalur distribusi komoditas energi.

Menurut sumber-sumber di Amerika Serikat, pemerintahan Donald Trump tengah mempersiapkan kemungkinan konflik yang lebih luas dengan Iran melalui percepatan pengerahan kekuatan militer ke kawasan tersebut.

Peningkatan kehadiran militer AS semakin memperbesar kekhawatiran bahwa operasi yang dilakukan dapat berkembang melampaui aksi militer terbatas sebelumnya.