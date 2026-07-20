📈 Pasar Saham AS (Wall Street)
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Perdagangan Jumat di Wall Street berakhir dengan aksi jual yang meluas hampir di seluruh pasar.
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Indeks Dow Jones turun 0,8%, S&P 500 melemah 1%, sementara indeks berbasis teknologi Nasdaq kehilangan 1,4%.
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Tekanan jual terbesar terjadi pada sektor teknologi, di mana saham Netflix ditutup melemah sekitar 7% setelah merilis laporan keuangan kuartalan yang mengecewakan investor.
🌍 Geopolitik & Konflik Timur Tengah
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Situasi di Timur Tengah masih menjadi perhatian utama para investor.
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Amerika Serikat melancarkan malam kesembilan berturut-turut serangan udara terhadap sejumlah target di Iran.
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Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran, termasuk kapasitasnya untuk melakukan operasi terhadap kapal dagang di kawasan Selat Hormuz.
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Konflik juga mulai meluas ke wilayah lain di kawasan.
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Peluncuran rudal dari Kuwait menuju Iran, ledakan di wilayah selatan Iran, serta serangan lanjutan terhadap target yang terkait dengan Amerika Serikat di negara-negara Teluk, termasuk Kuwait, Yordania, dan Bahrain, telah dilaporkan.
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Meningkatnya ketegangan tersebut memperbesar risiko eskalasi militer lebih lanjut sekaligus potensi gangguan terhadap jalur distribusi komoditas energi.
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Menurut sumber-sumber di Amerika Serikat, pemerintahan Donald Trump tengah mempersiapkan kemungkinan konflik yang lebih luas dengan Iran melalui percepatan pengerahan kekuatan militer ke kawasan tersebut.
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Peningkatan kehadiran militer AS semakin memperbesar kekhawatiran bahwa operasi yang dilakukan dapat berkembang melampaui aksi militer terbatas sebelumnya.
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Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa proses negosiasi diplomatik baru akan dimulai setelah Teheran memperoleh keunggulan militer, yang mengindikasikan belum adanya kesiapan untuk mencapai kompromi dalam waktu dekat.
🛢️ Komoditas Energi
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Sentimen negatif di pasar minyak semakin meningkat setelah muncul laporan dari Iran mengenai penambangan ranjau dan ledakan terhadap dua kapal tanker di Selat Hormuz, salah satu jalur pengiriman minyak paling penting di dunia.
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Iran juga kembali melancarkan gelombang serangan rudal di kawasan Teluk Persia.
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Pasar dengan cepat memperhitungkan meningkatnya risiko geopolitik mengingat sekitar 20% perdagangan minyak global melewati Selat Hormuz.
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Apabila jalur tersebut mengalami pembatasan, pasokan minyak global berpotensi mengalami penurunan signifikan.
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Akibatnya, harga minyak Brent kembali menembus level US$90 per barel, sementara investor mulai mengantisipasi skenario eskalasi konflik yang lebih besar serta potensi gangguan pasokan energi.
🤖 Sektor Kecerdasan Buatan (AI) & Semikonduktor
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Sektor kecerdasan buatan (AI) tetap menjadi salah satu tema utama di pasar.
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Perusahaan AI asal China, Moonshot, memutuskan untuk sementara membatasi pendaftaran pengguna baru untuk model Kimi K3 karena tingginya permintaan yang telah melampaui kapasitas infrastruktur komputasi yang tersedia.
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Popularitas model AI asal China tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa mereka mampu bersaing secara efektif dengan solusi AI dari Barat.
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Peluncuran Kimi K3 memicu aksi jual pada saham-saham semikonduktor karena investor khawatir model AI yang lebih efisien dan berbiaya lebih rendah dapat memperlambat belanja infrastruktur AI yang mahal, termasuk permintaan terhadap GPU dan solusi yang ditawarkan perusahaan seperti Nvidia dan Micron.
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Pasar kini mulai mengevaluasi kembali dominasi Amerika Serikat dalam perlombaan AI, dengan munculnya kekhawatiran akan terulangnya fenomena "DeepSeek moment", yaitu ketika perusahaan-perusahaan China mampu mengembangkan model AI canggih dengan biaya yang jauh lebih rendah.
🌏 Pasar Asia & Kebijakan Moneter
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Bursa saham Asia ditutup dengan pergerakan yang beragam, dengan tekanan jual terbesar terjadi di Korea Selatan dan Jepang.
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Indeks KOSPI turun sekitar 4,5%, terutama akibat aksi jual pada saham teknologi dan produsen semikonduktor.
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Investor menilai optimisme terhadap AI sebelumnya telah mendorong valuasi sektor teknologi menjadi terlalu tinggi. Kehadiran model AI yang lebih efisien membuat ekspektasi terhadap permintaan chip di masa depan mulai disesuaikan kembali.
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Di sisi lain, pasar saham China menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik karena investor melihat potensi manfaat dari perkembangan industri AI domestik.
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Meski demikian, pasar tetap berhati-hati terhadap sektor semikonduktor seiring berlanjutnya evaluasi ulang terhadap kebutuhan investasi infrastruktur AI.
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Sementara itu, People's Bank of China (PBoC) mempertahankan suku bunga pinjaman acuannya tanpa perubahan, dengan LPR tenor 1 tahun tetap di 3,0% dan LPR tenor 5 tahun di 3,5%. Langkah ini menunjukkan pendekatan hati-hati Beijing dalam memberikan stimulus ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar yuan.
⛏️ Logam Mulia
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Di pasar komoditas, harga emas masih berada di bawah tekanan ringan dan bergerak di sekitar US$4.000 per ounce.
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Sementara itu, perak menguat sekitar 1,3% dan bertahan di atas level US$56.
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