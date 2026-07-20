Apa yang Terjadi di Timur Tengah?
- Pasukan Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap fasilitas militer, sistem pertahanan udara, dan jaringan komunikasi di Iran selama sembilan hari berturut-turut.
- Serangan AS semakin intensif setelah dua warga Amerika Serikat tewas akibat serangan Iran terhadap sebuah pangkalan di Yordania.
- Selain itu, Teheran menyerang sejumlah target di Bahrain, tempat Armada Kelima AS bermarkas, serta di Kuwait dan Irak.
- Pergerakan kapal dan tanker melalui Selat Hormuz, jalur strategis yang menangani sekitar 20% transportasi minyak dan LNG global, praktis terhenti setelah serangkaian serangan terhadap kapal komersial.
- Sejumlah kapal berusaha berlayar dengan mematikan transponder. Namun, pasukan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC berupaya menghentikan lalu lintas kapal melalui blokade dan serangan.
- Iran juga meminta kelompok Houthi di Yaman untuk memblokade Selat Bab al-Mandab di Laut Merah apabila Amerika Serikat menyerang infrastruktur energi Iran.
Ketegangan di Pasar Bahan Bakar dan Komoditas
- Harga minyak Brent menembus level US$90 per barel untuk pertama kalinya dalam lebih dari lima pekan, didorong oleh meningkatnya premi risiko geopolitik.
- Harga bensin di SPBU Amerika Serikat kembali melampaui US$4 per galon sehingga menimbulkan tekanan politik menjelang pemilu paruh waktu pada November.
- Selain itu, crack spread 3-2-1 mendekati US$70 per barel, yang menunjukkan bahwa kondisi pasar bahan bakar berada pada tingkat yang sangat ketat.
- Situasi tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi di Rusia, di mana ekspor hampir seluruh produk minyak utama telah dihentikan.
Diplomasi dan Peluang Perubahan Arah (TACO)
- Meskipun pertukaran serangan masih berlangsung, pihak Iran menyatakan bahwa jalur diplomasi tetap aktif.
- Sejumlah proposal dilaporkan disampaikan melalui mediator, terutama Qatar dan Pakistan.
- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Iran telah mengirimkan sinyal mengenai keinginan untuk memulai negosiasi.
- Di dalam pemerintahan Iran, juga terlihat adanya perpecahan antara kelompok yang mendukung kesepakatan dan kelompok garis keras.
Apakah Pasar Akan Menghadapi Perubahan Arah Diplomatik?
- Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa serangan terhadap infrastruktur Iran akan ditingkatkan mulai Rabu.
- Pasar menafsirkan langkah tersebut sebagai permainan berisiko tinggi.
- Peningkatan tekanan militer dari Amerika Serikat dapat menjadi tahap awal untuk memaksa Iran kembali ke meja perundingan, atau yang disebut sebagai momen TACO.
- Apabila deeskalasi terjadi, hilangnya premi risiko geopolitik dapat memicu koreksi tajam di pasar minyak.
- Saat ini, harga minyak turun dari level tertinggi harian di sekitar US$90 per barel menuju US$88 per barel, yang merupakan harga penutupan Jumat.
- Pasar minyak tetap berada dalam kondisi yang sangat ketat, dan Goldman Sachs memperkirakan kenaikan harga masih dapat berlanjut.
- Namun, mempertimbangkan pola historis dan perilaku Donald Trump, setiap sinyal meredanya ketegangan dapat memicu koreksi sebesar 5–10%.
Sejak konflik dimulai, harga minyak secara nominal telah meningkat lebih dari 27%. Sejarah menunjukkan bahwa bahkan pada tahap konflik yang sudah cukup lanjut, pergerakan tajam ke kedua arah tetap dapat terjadi. Sumber: Bloomberg Finance L.P. dan XTB
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