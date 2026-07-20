Futures indeks utama Amerika Serikat menguat pada awal pekan. Futures S&P 500 naik sekitar 0,4–0,6%, futures Nasdaq 100 menguat 0,8–0,9%, sedangkan futures Dow Jones meningkat sekitar 0,2–0,4%.
Pendorong utama rebound berasal dari perusahaan semikonduktor yang berusaha memulihkan sebagian penurunan tajam pada pekan sebelumnya. Pada periode tersebut, S&P 500 turun 1,6%, Nasdaq Composite merosot 2,9%, dan VanEck Semiconductor ETF atau SMH melemah hingga 9%.
Micron memimpin reli dengan kenaikan sekitar 5% setelah laporan Bloomberg menyebut model AI Kimi K3 terbaru dari Moonshot AI membutuhkan kapasitas memori dalam jumlah sangat besar. Kabar tersebut mendorong optimisme terhadap produsen chip memori.
Sentimen pasar juga didukung oleh penurunan harga minyak. WTI berada di sekitar US$80 per barel atau turun 1,8%, meskipun Amerika Serikat telah melakukan serangan udara terhadap Iran selama sembilan hari berturut-turut.
Penurunan harga terjadi setelah Iran memberikan sinyal kesediaan untuk memulai pembicaraan diplomatik.
Namun, ketegangan geopolitik masih tetap tinggi. Kelompok Houthi Yaman mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi, yang berpotensi memperburuk gangguan ekspor minyak di kawasan tersebut.
Musim earnings sedang berlangsung dengan intensitas tinggi. Sebanyak 92% dari 49 perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan hasil keuangan sejauh ini berhasil melampaui estimasi laba.
Lebih dari 80 perusahaan lain dalam indeks tersebut dijadwalkan merilis laporan keuangannya pada pekan ini.
Pada tingkat sektoral, sektor komunikasi memberikan kontribusi terbaik terhadap Dow Jones, yaitu sekitar 2,71%, sedangkan sektor kesehatan menjadi yang terlemah dengan kontribusi negatif sebesar 0,22%.
Sektor teknologi dan barang konsumsi juga memberikan dukungan yang solid terhadap indeks.
Di Nasdaq 100, saham dengan kenaikan terbesar berasal dari sektor teknologi, terutama perusahaan semikonduktor dan memori.
Teradyne, AMD, dan Micron mencatat penguatan, sedangkan Intuit, Adobe, dan Workday dari sektor software masih berada di bawah tekanan.
Informasi Utama Perusahaan
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AMD meluncurkan Helios, sistem AI rack-scale pertamanya yang akan menjadi pesaing solusi Grace Blackwell dan Vera Rubin milik NVIDIA. Microsoft juga bergabung sebagai pelanggan baru AMD bersama Meta, OpenAI, dan Oracle.
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Domino’s Pizza mencatat laba per saham yang mengecewakan, yaitu US$0,10 di bawah estimasi. Namun, perusahaan berhasil melampaui ekspektasi pendapatan dan melaporkan pertumbuhan comparable sales di Amerika Serikat sebesar 0,1%, dibandingkan proyeksi analis yang memperkirakan penurunan. Saham Domino’s Pizza menguat lebih dari 6%.
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AMC Entertainment naik sekitar 13–15% dalam perdagangan pre-market setelah hasil kuartal kedua perusahaan melampaui rata-rata estimasi pendapatan analis.
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TSM mempercepat pembangunan pabriknya di Arizona dan meningkatkan total investasinya di Amerika Serikat menjadi US$265 miliar. Perusahaan juga menaikkan belanja modal tahunan menjadi US$60–64 miliar dengan alasan adanya “megatrend multi-tahun” dalam permintaan AI.
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Sementara itu, Monster Beverage melemah setelah Deutsche Bank menurunkan rating sahamnya.
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