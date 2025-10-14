Divisi Oracle Cloud Infrastructure (ORCL.US) mengumumkan akan menggunakan 50.000 GPU milik AMD (AMD.US) mulai paruh kedua tahun 2026 sebagai alternatif solusi Nvidia untuk aplikasi kecerdasan buatan (AI). Langkah ini menandakan persaingan yang semakin sengit di pasar GPU AI, di mana Nvidia selama ini mendominasi dengan pangsa pasar lebih dari 90% di segmen data center — termasuk chip yang digunakan untuk membangun ChatGPT. Oracle akan mengintegrasikan chip AMD Instinct MI450 generasi terbaru ke dalam infrastruktur cloud-nya untuk mendukung aplikasi AI tingkat lanjut, terutama di bidang inference, yang dianggap sebagai area penting dalam adopsi teknologi baru oleh pelanggan.

Dari sisi pasar saham, pengumuman ini langsung berdampak positif. Saham AMD naik 3,07% di perdagangan pre-market Wall Street. Secara lebih luas, pasar kini menunjukkan pergeseran investasi infrastruktur menuju solusi berbasis AI, seiring meningkatnya adopsi dan kebutuhan daya komputasi global. Bahkan OpenAI, yang sebelumnya erat terkait dengan Nvidia, telah menandatangani perjanjian baru jangka panjang dengan AMD untuk pasokan chip senilai 6 GW selama beberapa tahun ke depan. Jika proyek tersebut terealisasi sepenuhnya, OpenAI dapat menguasai hingga 10% saham AMD melalui kesepakatan strategis tersebut.

Dengan kenaikan harga hari ini menjelang pembukaan pasar AS, saham AMD tetap berada di dekat level tertingginya sepanjang masa. Sumber: xStation