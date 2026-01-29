Apple (AAPL.US), perusahaan terbesar ketiga di Amerika Serikat, hari ini melaporkan hasil keuangan kuartal keempat 2025. Saham Apple menguat moderat setelah rilis laporan tersebut, naik hampir 2%. Baik pendapatan maupun laba per saham (EPS) melampaui ekspektasi Wall Street. Kejutan terbesar datang dari kekuatan penjualan iPhone di China dan, secara lebih luas, pertumbuhan pendapatan iPhone yang sangat kuat secara keseluruhan. Perlu dicatat bahwa penjualan Apple di China cenderung lemah selama tiga tahun terakhir, sehingga rebound kali ini menjadi kejutan besar bagi para analis. Di luar laporan Apple, Visa (V.US) juga merilis kinerja keuangannya, dengan saham turun sekitar 1,5%, sementara produsen media penyimpanan dan data SanDisk (SNDK.US) melonjak hampir 14%.



Hasil Kinerja Apple Q4 2025

EPS : $2,84 (+18% YoY, rekor EPS tertinggi sepanjang masa); laba bersih $42,1 miliar

Pendapatan produk (total) : $113,74 miliar vs estimasi $107,69 miliar (+16% YoY)

Pendapatan iPhone : $85,27 miliar vs estimasi $78,31 miliar (+23% YoY)

Pendapatan Services : $30,01 miliar vs estimasi $30,02 miliar (+14% YoY)

Pendapatan iPad : $8,60 miliar vs estimasi $8,18 miliar

Pendapatan Mac : $8,39 miliar vs estimasi $9,13 miliar

Pendapatan Wearables, Home & Accessories : $11,49 miliar vs estimasi $12,13 miliar

Pendapatan Amerika : $58,53 miliar vs estimasi $59,06 miliar

Pendapatan Greater China : $25,53 miliar vs estimasi $21,82 miliar (+38% YoY)

Beban operasional : $18,38 miliar vs estimasi $18,18 miliar

Arus kas operasional: sekitar $54 miliar

Basis perangkat terpasang : lebih dari 2,5 miliar perangkat aktif

Dividen: $0,26 per saham



Outlook

Apple memperkirakan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 13–16% YoY pada kuartal berjalan (Q1 2026).



Saham Apple (D1)

Saham Apple diperdagangkan di sekitar $262 pada sesi after-hours. Dalam komentarnya, perusahaan menyatakan kepuasan terhadap rekor penjualan iPhone—dengan permintaan yang digambarkan sebagai yang terkuat dalam sejarah Apple di seluruh pasar operasinya—serta kinerja Services yang tetap solid.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Sumber: xStation5

Pendapatan iPhone dan Services secara gabungan melampaui $115 miliar pada Q4.

Sumber: Apple, Datawrapper

​​​​​​​Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.