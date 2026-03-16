Saham AS pulih setelah data manufaktur amerika serikat

US industrial Production (M/M) Feb: 0.2% (est 0.1%; prev 0.7%)

- Manufacturing (SIC) Production: 0.2% (est 0.1%; prev 0.6%)

- Capacity Utilisation (M/M): 76.3% (est 76.2%; prev 76.2%)

Mengapa Data Ini Penting?

Data produksi industri mencerminkan tingkat produksi barang yang sebenarnya di sektor industri Amerika Serikat, yang mencakup manufaktur, energi, dan pertambangan. Peningkatan produksi menunjukkan permintaan barang yang meningkat serta prospek ekonomi yang lebih positif, sementara penurunan dapat mengindikasikan melemahnya aktivitas ekonomi atau gangguan rantai pasokan. Indikator ini juga penting untuk menilai potensi inflasi. Produksi yang kuat dapat meningkatkan tekanan harga, sedangkan produksi yang lebih lemah memberikan ruang lebih besar bagi bank sentral dalam kebijakan moneter. Selain itu, laporan ini juga memengaruhi sentimen investor dan keputusan pasar, termasuk: Nilai tukar dolar AS, harga saham perusahaan industri, harga obligasi. Secara singkat, laporan produksi industri berfungsi sebagai indikator real-time momentum ekonomi, yang menunjukkan seberapa cepat dan efisien barang diproduksi di Amerika Serikat.

Salah satu ETF yang melacak kinerja indeks S&P 500 adalah SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Pada sesi perdagangan hari ini, ETF tersebut menunjukkan pemulihan moderat, meskipun ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih berlangsung. Sumber: xStation5