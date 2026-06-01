Strategy, yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy, telah menjual sebanyak 32 Bitcoin. Setelah transaksi tersebut, saham perusahaan turun sekitar 5%.

Penurunan nilai saham ini dapat dipahami mengingat Strategy memposisikan dirinya sebagai perusahaan berbasis Bitcoin treasury, di mana nilai utama perusahaan berasal dari akumulasi aset Bitcoin yang dimilikinya. Dengan model bisnis yang berfokus pada pembelian dan penyimpanan Bitcoin, penjualan aset tersebut dipandang sebagai pengurangan nilai inti perusahaan.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah penjualan 32 Bitcoin merupakan jumlah yang signifikan? Nilai transaksi tersebut diperkirakan sekitar USD 2,5 juta, sementara total kepemilikan Bitcoin perusahaan masih bernilai lebih dari USD 60 miliar. Dari sisi nominal, transaksi ini relatif kecil dan tidak mengubah posisi Strategy secara material. Yang lebih penting dibanding ukuran transaksi adalah perubahan sentimen dan narasi yang mulai berkembang di pasar kripto.

Bitcoin dan Sentimen Risiko Pasar

Secara historis, Bitcoin sering dianggap sebagai barometer sentimen pasar dan toleransi investor terhadap risiko. Kenaikan aset yang nilainya sangat bergantung pada spekulasi umumnya mencerminkan kondisi likuiditas yang berlimpah dan meningkatnya minat terhadap aset berisiko. Namun hubungan tersebut mulai berubah seiring meningkatnya adopsi institusional.

Saat ini, Bitcoin semakin sering diperlakukan sebagai aset diversifikasi dalam portofolio yang juga berisi saham dan obligasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa aset kripto mulai masuk ke arus utama pasar keuangan. Meski demikian, perubahan tersebut juga memunculkan pertanyaan baru mengenai valuasi jangka panjang Bitcoin.

Mengapa Bitcoin Tertinggal dari Pasar Saham?

Saat ini Bitcoin masih tertinggal jauh dibanding indeks saham utama AS. Beberapa faktor yang disebut menjadi penyebabnya antara lain:

Prospek pemangkasan suku bunga yang semakin terbatas.

Imbal hasil instrumen pendapatan tetap yang masih menarik.

Berkurangnya spekulasi ekstrem akibat masuknya investor institusional.

Munculnya alternatif investasi baru di sektor AI dan pusat data.

Menurut pandangan yang berkembang di sebagian pelaku pasar, Bitcoin tidak secara otomatis berfungsi sebagai penyimpan nilai maupun pelindung terhadap inflasi. Sebaliknya, aset ini cenderung memperoleh manfaat ketika likuiditas global meningkat dan kebijakan moneter menjadi lebih longgar. Dalam lingkungan suku bunga yang masih relatif tinggi, Bitcoin harus bersaing dengan instrumen investasi lain yang menawarkan arus kas atau imbal hasil yang lebih jelas.

Adopsi Institusional: Peluang atau Tantangan?

Masuknya investor institusional selama beberapa tahun terakhir telah memberikan legitimasi lebih besar terhadap pasar kripto. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga mengurangi dominasi investor spekulatif yang sebelumnya menjadi pendorong utama lonjakan harga ekstrem. Dengan semakin besarnya peran institusi, pergerakan Bitcoin berpotensi menjadi lebih terkendali dan kurang sensitif terhadap aksi spekulasi jangka pendek. Bagi investor yang mencari eksposur terhadap pertumbuhan tinggi, sektor seperti:

Infrastruktur AI

Pusat data

Perusahaan teknologi generatif AI,

kini menjadi pesaing langsung Bitcoin dalam memperebutkan alokasi modal.



