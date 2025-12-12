Broadcom (AVGO.US) kembali membukukan kuartal yang sangat solid, dengan hasil yang melampaui ekspektasi Wall Street dan memperkuat posisinya sebagai pemain terbesar kedua dalam boom semikonduktor AI global setelah Nvidia. Pendapatan dan EPS berada di atas perkiraan, tetapi fokus utama pasar justru pada panduan perusahaan dan percepatan permintaan AI. Broadcom menyebutkan bahwa margin akan menurun karena tingginya porsi pendapatan AI — kemungkinan alasan utama di balik aksi ambil untung meski hasilnya kuat.

Broadcom mengalahkan ekspektasi pendapatan ($18.02 miliar vs perkiraan $17.49 miliar) dan earnings per share ($1.95 vs proyeksi $1.87), serta mengeluarkan panduan kuartal fiskal pertama sebesar $19.1 miliar, di atas ekspektasi analis LSEG sebesar $18.3 miliar.

AI tetap menjadi mesin pertumbuhan Broadcom

Manajemen memproyeksikan pendapatan kuartal fiskal Q1 sebesar $19.1 miliar, jauh di atas konsensus, yang mengindikasikan pertumbuhan 28% YoY. Yang paling penting, Hock Tan menegaskan bahwa penjualan chip AI akan melonjak dua kali lipat YoY menjadi $8.2 miliar pada kuartal ini — didorong oleh akselerator custom (XPU) dan chip jaringan AI. Ini memperlihatkan semakin besarnya peran strategis Broadcom dalam siklus pembangunan infrastruktur hyperscale.

Momentum chip custom semakin cepat

Broadcom mengungkap telah mendapatkan pelanggan hyperscale kelima untuk chip AI custom-nya, dan mengonfirmasi bahwa Anthropic adalah pembeli sebelumnya yang tidak disebutkan namanya di balik pesanan Google TPU senilai $10 miliar. Dengan backlog AI sebesar $73 miliar yang mencakup XPU, switch, dan komponen data center hingga 18 bulan ke depan, visibilitas pendapatan Broadcom berada pada level yang sangat jarang bagi perusahaan semikonduktor.

Broadcom menjadi alternatif utama selain Nvidia

Chip custom perusahaan — termasuk Google Ironwood TPU yang digunakan Anthropic — semakin diminati seiring hyperscaler mengejar diferensiasi arsitektur dan efisiensi biaya. Tan menekankan bahwa pelanggan kini semakin ingin “mengendalikan nasib mereka sendiri” dengan mengembangkan akselerator internal, sebuah tren struktural yang sangat menguntungkan Broadcom.

Performa inti tetap sangat solid di semua segmen

Total pendapatan tumbuh 28%, dengan penjualan chip AI naik 74% YoY

Semiconductor Solutions: $11.07 miliar (+22% YoY), di atas ekspektasi

Infrastructure Software: $6.94 miliar (+26% YoY), didorong integrasi VMware

Laba bersih hampir dua kali lipat menjadi $8.51 miliar, menunjukkan leverage operasional yang kuat

Dividen kuartalan dinaikkan menjadi $0.65 per saham, mencerminkan keyakinan manajemen terhadap arus kas. Broadcom mengeksekusi pada level yang menunjukkan perannya sebagai pemasok kunci dalam ekosistem custom-silicon yang tumbuh pesat. Dengan pendapatan AI yang siap berlipat ganda, bertambahnya basis pelanggan hyperscale, dan backlog AI yang mencapai rekor, Broadcom memasuki 2026 dengan salah satu profil pertumbuhan terkuat di industri semikonduktor — meskipun volatilitas jangka pendek masih mungkin terjadi karena ekspektasi pasar yang tinggi. Reaksi pasar tampaknya lebih merupakan aksi profit-taking daripada penilaian negatif; laporan Broadcom tetap sangat kuat, didukung rekor backlog AI dan prospek pertumbuhan solid.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.