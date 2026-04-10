Saham China Bergerak Agresif

Peluang Valuasi: Didukung oleh kebijakan moneter longgar dari bank sentral China dan valuasi yang menarik (Forward P/E di bawah 15), analis memperkirakan pertumbuhan EPS dua digit pada 2026, yang mendorong lonjakan arus dana ke ETF China 50.

Perubahan Strategis Indeks: Setelah rebalancing pada bulan Maret, China 50 telah beralih dari sektor perbankan tradisional menuju AI, teknologi, dan kendaraan listrik (EV) (misalnya CATL dan Zhongji Innolight), sehingga lebih selaras dengan sektor berpertumbuhan tinggi.

Breakout Teknis: CH50cash berhasil menembus level 15.000 poin, mencapai level tertinggi sejak Januari. Reli ini didorong oleh harapan perdamaian di Timur Tengah, yang sangat penting bagi China karena sekitar 50% pasokan energinya berasal dari kawasan Teluk Persia.

Setelah kuartal pertama 2026 yang beragam, indeks FTSE China A50 Index mulai pulih secara bertahap. Kontrak CH50cash telah menembus level 15.000 poin dan saat ini diperdagangkan di level tertinggi sejak Januari, dengan kenaikan hampir 2% hari ini. Reli ini didorong oleh perbaikan sentimen di Wall Street dan Asia, yang dipicu oleh harapan pembicaraan damai antara AS dan Iran. China memiliki kepentingan besar dalam penyelesaian konflik ini, karena merupakan importir utama minyak Iran dan mendapatkan hingga 50% energi dari kawasan Teluk Persia.

Perlu dicatat bahwa indeks 50 saham unggulan China telah mengalami rebalancing bulan lalu. Setelah pembaruan Maret, portofolio beralih signifikan ke sektor teknologi dan industri, menggantikan dominasi sektor perbankan tradisional.

Komponen Utama Indeks:

Kweichow Moutai (9,41%): Pemimpin sektor konsumen dan indikator permintaan domestik

CATL (8,73%): Raksasa baterai EV global dan penerima manfaat utama transisi energi

China Merchants Bank (4,17%): Bank komersial terbesar dalam indeks

Zijin Mining Group (3,48%): Perusahaan tambang yang diuntungkan dari lonjakan permintaan tembaga dan emas

Zhongji Innolight (3,44%): Perusahaan teknologi untuk infrastruktur AI dan data center

China Yangtze Power (3,35%): Pemimpin defensif di sektor utilitas

Ping An Insurance (3,16%): Perusahaan asuransi besar dengan transformasi digital

Foxconn Industrial Internet (3,08%): Pemain utama teknologi dalam rantai pasok global

Perubahan terbaru mencakup penambahan China CSSC Holdings (perkapalan), Suzhou TFC Optical (optik/AI), dan Wanhua Chemical (kimia spesialis), sementara China Everbright Bank dan CRRC dikeluarkan dari indeks.

Fundamental: Kebijakan PBOC dan Diskon Valuasi

Reli ini didukung oleh sikap akomodatif dari People's Bank of China. Gubernur Pan Gongsheng mengindikasikan kesiapan untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut dan penurunan rasio cadangan wajib (RRR) guna menjaga likuiditas pasar.

Pada saat yang sama, untuk menekan spekulasi berlebihan, bursa meningkatkan persyaratan margin hingga 100%, guna mendorong pertumbuhan yang lebih stabil berbasis ekuitas. Analis dari institusi besar seperti Goldman Sachs dan Bernstein menyoroti valuasi yang sangat menarik: rasio Forward P/E berada jauh di bawah 15, bahkan sempat turun di bawah 10. Pertumbuhan EPS dua digit diperkirakan terjadi pada tahun 2026.

