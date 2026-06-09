Sesi perdagangan Selasa di Wall Street dibuka dengan kenaikan yang kuat, seiring investor kembali memburu saham-saham teknologi dan perusahaan yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) setelah gelombang aksi jual pada akhir pekan lalu. Namun, setelah hampir satu jam perdagangan berlangsung, pasar saham mulai kehilangan sebagian momentumnya.

Meski demikian, katalis tambahan bagi pelaku pasar bullish datang dari penurunan harga minyak mentah WTI yang turun di bawah US$90 per barel. Penurunan ini didorong oleh meningkatnya harapan akan tercapainya kesepakatan diplomatik yang cepat antara Amerika Serikat dan Iran setelah penghentian serangan terbaru, yang secara signifikan menurunkan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan meningkatkan minat terhadap aset berisiko secara global.

Gambaran Pasar dan Indeks Utama

Indeks utama Wall Street memulai perdagangan di zona hijau, meskipun kemudian bergerak menjauh dari level tertinggi hariannya:

S&P 500 saat ini naik sekitar 0,1% setelah sempat menguat 0,7% saat pembukaan, berupaya mencatatkan hari kenaikan berikutnya.

Nasdaq 100 berbalik ke zona negatif dan turun 0,25% setelah sempat melonjak 0,8% pada awal sesi.

Dow Jones Industrial Average mencatat kenaikan moderat sebesar 0,3%.

Kinerja Pasar Futures

US100 (futures Nasdaq 100) turun 0,2% setelah membalikkan kenaikan sebelumnya sebesar 0,7%.

US500 (futures S&P 500) naik sekitar 0,1% dan diperdagangkan di sekitar level 7.420 poin.

US30 (futures Dow Jones) menguat 0,4%.

US2000 (futures Russell 2000) mencatat pemulihan yang sangat kuat dengan kenaikan sebesar 1,2%.

Katalis utama perdagangan hari ini adalah aliran dana yang kembali masuk ke saham-saham "Magnificent Seven", dengan Meta naik 1,9%, Alphabet menguat 1,6%, dan Nvidia bertambah 0,3% saat pembukaan perdagangan. Sentimen pada sektor chip dan teknologi cloud juga mendapat dorongan dari laporan di China yang berencana mengalokasikan sekitar US$295 miliar dalam lima tahun ke depan untuk membangun infrastruktur pusat data AI. Pada saat yang sama, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun 2 basis poin menjadi 4,54%, yang untuk sementara membantu meredakan tekanan inflasi berkat penurunan harga energi. Minyak mentah WTI turun lebih dari 3% dan diperdagangkan di bawah US$90 per barel.

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