Sesi perdagangan Selasa di Wall Street dibuka dengan kenaikan yang kuat, seiring investor kembali memburu saham-saham teknologi dan perusahaan yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) setelah gelombang aksi jual pada akhir pekan lalu. Namun, setelah hampir satu jam perdagangan berlangsung, pasar saham mulai kehilangan sebagian momentumnya.
Meski demikian, katalis tambahan bagi pelaku pasar bullish datang dari penurunan harga minyak mentah WTI yang turun di bawah US$90 per barel. Penurunan ini didorong oleh meningkatnya harapan akan tercapainya kesepakatan diplomatik yang cepat antara Amerika Serikat dan Iran setelah penghentian serangan terbaru, yang secara signifikan menurunkan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan meningkatkan minat terhadap aset berisiko secara global.
Gambaran Pasar dan Indeks Utama
Indeks utama Wall Street memulai perdagangan di zona hijau, meskipun kemudian bergerak menjauh dari level tertinggi hariannya:
-
S&P 500 saat ini naik sekitar 0,1% setelah sempat menguat 0,7% saat pembukaan, berupaya mencatatkan hari kenaikan berikutnya.
-
Nasdaq 100 berbalik ke zona negatif dan turun 0,25% setelah sempat melonjak 0,8% pada awal sesi.
-
Dow Jones Industrial Average mencatat kenaikan moderat sebesar 0,3%.
Kinerja Pasar Futures
- US100 (futures Nasdaq 100) turun 0,2% setelah membalikkan kenaikan sebelumnya sebesar 0,7%.
- US500 (futures S&P 500) naik sekitar 0,1% dan diperdagangkan di sekitar level 7.420 poin.
- US30 (futures Dow Jones) menguat 0,4%.
- US2000 (futures Russell 2000) mencatat pemulihan yang sangat kuat dengan kenaikan sebesar 1,2%.
Katalis utama perdagangan hari ini adalah aliran dana yang kembali masuk ke saham-saham "Magnificent Seven", dengan Meta naik 1,9%, Alphabet menguat 1,6%, dan Nvidia bertambah 0,3% saat pembukaan perdagangan. Sentimen pada sektor chip dan teknologi cloud juga mendapat dorongan dari laporan di China yang berencana mengalokasikan sekitar US$295 miliar dalam lima tahun ke depan untuk membangun infrastruktur pusat data AI. Pada saat yang sama, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun 2 basis poin menjadi 4,54%, yang untuk sementara membantu meredakan tekanan inflasi berkat penurunan harga energi. Minyak mentah WTI turun lebih dari 3% dan diperdagangkan di bawah US$90 per barel.
Berita Korporasi
-
JM Smucker (SJM.US) – Produsen selai dan kopi ini melonjak lebih dari 11% pada awal sesi perdagangan. Hasil keuangan kuartal keempat fiskal perusahaan melampaui ekspektasi Wall Street, terutama berkat keberhasilan menaikkan harga produk yang mampu mengimbangi tekanan biaya.
-
Apple (AAPL.US) – Saham raksasa teknologi tersebut kembali mengalami penurunan signifikan hampir 3%. Perusahaan yang berbasis di Cupertino itu secara resmi mengonfirmasi bahwa peluncuran asisten AI Siri generasi terbaru akan ditunda di pasar Uni Eropa akibat regulasi digital dan aturan antimonopoli yang berlaku. Saham Apple kehilangan nilai yang cukup besar setelah konferensi perusahaan sehari sebelumnya.
Intel Melonjak Usai Nvidia dan Google Pertimbangkan Produksi Chip
Broadcom Bersiap Rilis Laporan Keuangan di Tengah Ledakan AI
Daily Summary: Saham AS Bergerak Mixed di Tengah Ketegangan Timur Tengah
Saham Hewlett Packard Enterprise Melonjak Jelang Laporan Q2 FY2026
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.