Saham Eropa bergabung dalam reli bullish🚀

Geopolitik: Pasar memperhitungkan kemungkinan berakhirnya perang

Sesi perdagangan hari Rabu menjadi hari terbaik bagi pasar Eropa dalam lebih dari satu tahun - pemicu utamanya adalah pidato Trump pada hari Selasa, di mana ia menyatakan bahwa AS dapat menarik diri dari Iran dalam waktu dua hingga tiga minggu dan bahwa perjanjian diplomatik formal bahkan tidak diperlukan untuk mengakhiri operasi militer; pasar segera menafsirkan ini sebagai sinyal pergeseran menuju narasi “misi selesai”.

Ditambah lagi dengan pernyataan Presiden Iran, Pezeshkian, yang menyatakan kesediaannya untuk mengakhiri konflik - namun hanya dengan imbalan jaminan keamanan formal. Hal ini cukup untuk mendorong pasar saham Asia mencatat kenaikan harian terbesar dalam lebih dari tiga tahun (MSCI Asia Pacific +4,9%, Kospi +8,5%, Nikkei +5%).

Namun, investor yang lebih berhati-hati menunjukkan bahwa Israel masih belum membahas gencatan senjata, Wall Street Journal melaporkan kemungkinan keterlibatan Uni Emirat Arab dalam konflik, dan Iran sejauh ini belum menunjukkan kesediaan nyata untuk bernegosiasi—oleh karena itu beberapa strategis, termasuk dari Mizuho, menyarankan sikap skeptis terhadap besarnya reli ini.

Sorotan utama malam ini adalah pidato Trump pada pukul 03:00 (Kamis), di mana presiden AS tersebut diperkirakan akan membahas Iran dan kemungkinan juga aliansi NATO, yang baru-baru ini ia sebut sebagai “lemah.” Selain itu, The Telegraph melaporkan bahwa Trump bahkan mempertimbangkan untuk menarik AS dari aliansi tersebut.

Dolar melemah, sementara emas dan obligasi menguat

Harga emas melanjutkan tren kenaikan (+1,40%, 4.731 USD/ons) - kali ini bukan sebagai indikator ketakutan, melainkan sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang mungkin muncul akibat potensi pemulihan ekonomi dan ketidakpastian berkelanjutan dalam rantai pasok; obligasi Treasury AS tenor 10 tahun juga menguat, dengan imbal hasil turun 3,4 basis poin menjadi 4,277%.

Harga minyak turun - pasar memperhitungkan akhir perang

WTI sempat turun di bawah level simbolis $100 per barel dan saat ini diperdagangkan di 99,87 (-1,59%); Brent turun 0,35% menjadi $102,89.

Namun, pasar tetap cukup berhati-hati—harga tidak turun bebas karena premi risiko geopolitik masih bertahan hingga Selat Hormuz secara resmi dibuka kembali dan pasukan mulai kembali.

Indeks saham Eropa - kenaikan hampir merata

Indeks Stoxx 600 melonjak lebih dari 2% - kenaikan harian terkuat dalam satu tahun; DE40 naik 0,84% ke 23.399 poin, dan ITA40 naik 1,60% ke 44.949.

Sektor dengan kinerja terbaik adalah perbankan (UCG +6,0%, BNP +4,92%, BBVA +4,4%, HSBC +4,0%) dan perusahaan pertahanan (Rolls-Royce +7%, Rheinmetall +6,8%, Safran +3,6%) - secara paradoks, sektor pertahanan naik karena pasar mengasumsikan bahwa ketegangan dengan AS menjadi sinyal peningkatan investasi pertahanan Eropa dan pergeseran menuju kemandirian.

Setelah sesi Selasa di Wall Street, di mana S&P 500 naik 2,9% dan Nasdaq 100 melonjak hingga 3,4%—salah satu kenaikan harian terkuat sejak Mei 2025 - futures indeks AS kembali diperdagangkan lebih tinggi hari ini: US500 futures +0,75% (6.616), US100 +0,96% (24.135).

PMI Manufaktur Eropa - kejutan positif