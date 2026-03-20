Saham Eropa rebound saat minyak mendekati USD 110

Saham Eropa membuka sesi Jumat dengan kenaikan yang signifikan, bangkit kembali setelah penurunan sebelumnya yang dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran atas dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasar energi dan inflasi. Indeks pan-Eropa Stoxx 600, bersama indeks utama di Jerman, Prancis, dan Inggris, mengalami kenaikan seiring membaiknya sentimen investor setelah pernyataan dari Amerika Serikat yang bertujuan menenangkan pasar setelah gelombang aksi jual, yang sebagian dipicu oleh kenaikan harga komoditas energi.

Pada saat yang sama, harga gas alam Eropa tetap berada di bawah tekanan dan meningkat seiring eskalasi konflik serta risiko gangguan pasokan. Pasar terus memantau potensi keterbatasan pasokan dan implikasinya terhadap biaya energi dan inflasi, yang masih memengaruhi sentimen terhadap aset berisiko.

Harga minyak juga mengalami kenaikan, bertahan di sekitar USD 110 per barel.

Volatilitas saat ini terlihat di berbagai sektor di Eropa. Sumber: xStation