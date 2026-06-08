Saham-saham AS kembali diminati investor, dengan kontrak berjangka S&P 500 naik hampir 1%. Pada saat yang sama, US100 menguat kembali sekitar 2,3%, dipimpin oleh kenaikan saham-saham teknologi. Salah satu perusahaan yang menarik perhatian khusus hari ini adalah perancang semikonduktor Marvell Technology.

US500 (H1 interval)

Melihat grafik US500, harga telah naik menuju area retracement Fibonacci 38,2% dari impuls penurunan terbaru, dan para pembeli kini berupaya mendorong harga lebih tinggi. Area penting berikutnya berada di sekitar 7.530 poin, di mana EMA 200 periode bertepatan dengan zona retracement Fibonacci 61,8%–71,6%. Jika indeks menghadapi resistensi di area tersebut, maka skenario dasar yang masih berlaku adalah kelanjutan tren turun jangka menengah.

Sumber: xStation5

Mengapa saham Marvell melonjak?

Saham Marvell Technology (MRVL) memulai pekan ini dengan reli kuat, naik sekitar 10% setelah pengumuman mengejutkan bahwa produsen chip yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI) tersebut akan bergabung dengan indeks S&P 500 pada akhir bulan ini. Kabar tersebut dirilis setelah penutupan pasar pada hari Jumat dan dengan cepat meningkatkan sentimen investor terhadap perusahaan.

Beberapa minggu terakhir menjadi periode yang sangat volatil bagi pemegang saham Marvell. Saham ini diperdagangkan di sekitar US$205 pada akhir Mei sebelum melonjak di atas US$320 pekan lalu. Namun, saham kemudian mengalami koreksi tajam seiring melemahnya sektor teknologi secara luas dan menutup sesi perdagangan Jumat di sekitar US$260 per saham. Rebound pada hari Senin membantu memulihkan sebagian dari kerugian tersebut.

Salah satu katalis utama di balik reli terbaru adalah pernyataan CEO Nvidia, Jensen Huang, yang menyebut Marvell sebagai calon anggota klub perusahaan dengan kapitalisasi pasar US$1 triliun di masa depan. Meskipun valuasi perusahaan saat ini masih jauh di bawah angka tersebut, sahamnya telah melonjak lebih dari 200% sejak awal tahun, mencerminkan tingginya antusiasme investor terhadap perusahaan yang terkait dengan pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

Analis dari Oppenheimer mencatat bahwa pergerakan pasar terbaru menjadi pengingat mengenai risiko konsentrasi yang berlebihan pada satu sektor. Menurut perusahaan tersebut, perubahan sentimen yang sangat cepat dari kondisi “risk-on” menjadi “risk-off” menegaskan pentingnya diversifikasi portofolio, terutama selama periode volatilitas yang tinggi. Meskipun mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir, Marvell tetap menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari pertumbuhan berkelanjutan di sektor AI dan infrastruktur pusat data.

Sumber: xStation5