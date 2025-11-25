Saham Nvidia (NVDA.US) dalam perdagangan pre-market AS turun hampir 4% di tengah kemungkinan Meta akan mengalihkan sebagian strategi chip AI masa depannya ke Google, dengan mempertimbangkan penggunaan TPU Google untuk pusat datanya mulai 2027 — potensi pukulan jangka panjang terhadap permintaan Nvidia. Situasi ini menambah perdebatan yang lebih luas mengenai valuasi teknologi yang dianggap terlalu tinggi dan kemungkinan “AI bubble,” dengan Nvidia berada di pusat diskusi tersebut. Futures indeks AS bergerak mendatar karena kinerja kuat Alphabet (GOOGL.US) menyeimbangkan sentimen negatif terhadap Nvidia.

Meta juga dapat mulai menyewa TPU Google paling cepat tahun depan, menandakan ketertarikan untuk melakukan diversifikasi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, menjauh dari GPU Nvidia.

Penurunan saham Nvidia menunjukkan sensitivitas investor terhadap tanda-tanda melemahnya dominasi atau diversifikasi pelanggan.

Saham Alphabet naik lebih dari 4%, didorong oleh ekspektasi bahwa adopsi TPU dapat memperkuat ekosistem cloud dan perangkat keras AI Google.

TPU Google, yang dirancang bersama Broadcom, semakin mendapatkan kredibilitas; saham Broadcom juga menguat setelah berita tersebut.

Para pembangun infrastruktur AI ingin memasok chip dari lebih banyak pemasok, mengurangi ketergantungan pada Nvidia karena keterbatasan pasokan, harga, dan bottleneck produksi.

Nvidia tetap menjadi pemimpin pasar yang jelas, tetapi silikon kustom Google mencerminkan tekanan kompetitif yang semakin besar di pasar semikonduktor AI.

Meta adalah salah satu pengeluar terbesar di dunia untuk AI, dengan belanja modal diproyeksikan mencapai 70–72 miliar dolar tahun ini — sehingga setiap perubahan pemasok memiliki dampak signifikan pada lanskap semikonduktor.

Melihat grafik saham NVDA.US, terlihat bahwa saham masih berada di bawah zona resistansi EMA50, sementara formasi bearish head and shoulders berpotensi terbentuk. Penurunan di bawah level 160 dolar dapat menandakan tekanan tambahan bagi saham NVDA. Wall Street memperkirakan bahwa pergeseran Meta dari Nvidia ke Google dapat menghilangkan potensi pesanan senilai hingga 180 miliar dolar dari Nvidia dalam jangka panjang.

