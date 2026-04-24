Saham semikonduktor melonjak, dipimpin oleh Intel

Nasdaq 100 Index (US100) beroperasi dalam lingkungan yang penuh dengan sinyal yang saling bertentangan, di mana hasil impresif dari perusahaan individu berbenturan dengan meningkatnya risiko geopolitik dan perubahan struktural di sektor teknologi.

Kebuntuan antara Amerika Serikat dan Iran, yang kini memasuki minggu kesembilan, mendorong harga minyak naik lebih dari 10% per minggu. Hal ini berujung pada meningkatnya tekanan inflasi dan memperumit jalur kebijakan moneter Federal Reserve.

Pada saat yang sama, sektor teknologi mengalami perpecahan internal - Intel melonjak 20% berkat hasil kuartalan yang sangat kuat, mendorong kontrak Nasdaq naik. Namun, perusahaan software mengalami aksi jual besar-besaran setelah laporan dari IBM (-9,5%) dan ServiceNow (-17,5%), karena investor khawatir bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat mengkanibal model bisnis software tradisional.

Meta mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 8.000 karyawan sebagai bagian dari pergeseran sumber daya ke AI, sementara Microsoft menawarkan paket pesangon sukarela untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Selain itu, OpenAI meluncurkan GPT-5.5 - semua ini memperkuat kesan bahwa industri teknologi sedang mengalami transformasi mendalam.

Pasar saham tetap berada dalam mode “kepemimpinan sempit”, dengan kenaikan hampir sepenuhnya didorong oleh sektor semikonduktor - iShares Semiconductor ETF telah mencatat kenaikan selama 17 sesi berturut-turut, sementara ETF software telah turun 16% sejak awal tahun.

Kinerja saham-saham dalam indeks Nasdaq 100 sejak awal pekan. Sumber: Finviz