US100 melanjutkan penurunan dengan tambahan koreksi sekitar 2%, menembus level 25.000 untuk pertama kalinya sejak Desember 2025.

Sektor teknologi saat ini menghadapi tekanan jual yang tajam, terutama dipicu oleh kelelahan pasar terhadap pendekatan “beli semuanya”, seiring transisi menuju fase di mana tidak semua pemain kecerdasan buatan (AI) dijamin menjadi pemenang. Tekanan sektoral ini semakin intens setelah Advanced Micro Devices (AMD) merilis proyeksi kinerja kuartal pertama yang dinilai kurang mengesankan, memicu kejatuhan saham AMD hingga 16%.

Kelemahan meluas ke sektor semikonduktor dan software. Saham Micron Technology turun 9%, Broadcom melemah 5%, dan Oracle terkoreksi 4%. Bahkan saham infrastruktur teknologi besar seperti Nvidia dan CrowdStrike turut mengalami tekanan jual dalam beberapa sesi terakhir. Meski Microsoft menunjukkan stabilisasi relatif, sektor teknologi secara keseluruhan tetap menjadi sektor dengan kinerja terburuk di indeks S&P 500, turun lebih dari 2%, sementara investor menantikan laporan keuangan krusial dari Alphabet dan Amazon untuk menentukan arah pasar selanjutnya.

Data ketenagakerjaan juga turut membebani sentimen pasar. Berdasarkan laporan ADP terbaru, pertumbuhan tenaga kerja sektor swasta AS hanya mencapai 22.000, jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 45.000. Bahkan, angka tersebut berpotensi negatif jika tidak ditopang lonjakan perekrutan di sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Revisi penurunan data bulan sebelumnya semakin memperkuat gambaran pasar tenaga kerja yang rapuh.

US100 (Timeframe D1)

US100 telah memasuki fase koreksi yang lebih dalam, dengan penurunan tajam sebesar 2.3%. Indeks ini secara tegas menembus level retracement Fibonacci 50% di 25.136, yang sebelumnya berfungsi sebagai area support. Pergerakan harga saat ini sedang menguji level Fibonacci 38.2% di sekitar 24.885 serta EMA 120-periode jangka panjang (garis ungu tua), yang kini menjadi batas krusial bagi pihak bullish.

Kegagalan bertahan di atas level 24.800 berpotensi memicu penurunan lanjutan menuju level Fibonacci 23.6% di 24.575, atau bahkan ke area psikologis 24.000. Pemulihan hanya akan valid jika indeks mampu kembali menembus dan bertahan di atas level 25.130 (EMA 100-hari). Jika tidak, kondisi ini dapat mengonfirmasi perubahan tren struktural ke arah bearish.

Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.