Saham perusahaan pelayaran Israel-Amerika ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) naik tipis setelah laporan bahwa Evercore akan membantu CEO sekaligus pemilik bersama, Eli Glickman. Analis Jefferies, Omar Nokta, menulis dalam catatan bahwa menurut majalah keuangan Israel Calcalist, dewan ZIM menggandeng Evercore setelah tawaran akuisisi dari Glickman dan mitra keuangannya, Rami Ungar, dinilai terlalu rendah dari ekspektasi.

Rasio harga terhadap laba (P/E) ZIM saat ini di bawah 1x laba tahun lalu, dan forward P/E sekitar 4x. Pada kuartal terakhir, perusahaan melaporkan pendapatan $1,68 miliar, turun 15% YoY. Laba operasional merosot ke $149 juta di Q2 2025, dari $468 juta pada Q2 2024.

Pada paruh pertama 2025, ZIM mengangkut 1,839 ribu TEUs, dibanding 1,799 ribu TEUs pada H1 2024. Rata-rata tarif angkut per TEU naik menjadi $1.632 dari $1.569 pada periode sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, utang meningkat menjadi lebih dari $3 miliar, dibanding $2,8 miliar di Q2 2024.

Posisi kas total ZIM (kas dan setara kas) turun $270 juta, dari $3,14 miliar per 31 Desember 2024 menjadi $2,87 miliar per 30 Juni 2025. Angka ini masih jauh di atas kapitalisasi pasar perusahaan sebesar $1,75 miliar. Kemarin, saham ZIM sempat melonjak hampir 10%, tetapi tekanan jual muncul kembali saat harga mendekati EMA 50-hari.

