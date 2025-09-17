Salesforce, pemimpin global dalam customer relationship management, mencatat pertumbuhan konsisten dan signifikan dalam kinerja keuangan beberapa tahun terakhir. Pendapatan perusahaan meningkat dari $26 miliar pada 2022 menjadi hampir $38 miliar pada tahun fiskal 2025, mencerminkan skala operasi yang berkembang dan ekspansi pasar yang efektif. Dalam periode yang sama, EBITDA tumbuh dari sekitar $5 miliar menjadi lebih dari $11 miliar, menandakan efisiensi operasional yang lebih baik dan pengelolaan biaya yang optimal.

Margin operasi Salesforce naik dari 7% pada 2022 menjadi 18% di 2025, sementara margin bersih meningkat dari 6% menjadi 15%, menunjukkan profitabilitas yang semakin kuat. Ekspansi margin ini didorong oleh skala operasi, pemanfaatan biaya tetap, optimalisasi belanja operasional lewat otomatisasi dan manajemen infrastruktur TI, serta pertumbuhan layanan cloud berbasis SaaS. Porsi segmen yang lebih menguntungkan—seperti AI dan solusi sektor publik—serta efisiensi biaya penjualan dan pemasaran juga memperkuat profitabilitas.

Namun, bukan hanya fundamental keuangan yang menarik perhatian analis dan investor. Salesforce baru saja meluncurkan unit bisnis baru bernama Missionforce, yang berfokus pada pasar keamanan nasional dan solusi AI canggih untuk lembaga pemerintah AS serta militer. Ekspansi strategis ini bertujuan mendiversifikasi pendapatan sekaligus bersaing langsung dengan Palantir Technologies, pemain lama di kontrak teknologi pemerintah.

Missionforce, yang dipimpin oleh Kendall Collins (mantan CEO Salesforce Government Cloud), berambisi mengimplementasikan sistem AI terintegrasi untuk mendukung logistik, analisis operasional, dan manajemen personel dalam struktur militer dan intelijen. Praktiknya, ini berarti membangun platform pintar yang memberi dukungan pengambilan keputusan real-time bagi analis dan komandan, dengan standar keamanan data tertinggi.

Dengan meningkatnya permintaan lembaga pemerintah terhadap teknologi digital canggih dan otomatisasi, Salesforce melihat potensi besar di sektor publik. Eksekutif perusahaan juga secara terbuka mengakui bahwa mereka menarget kontrak pemerintah yang sebelumnya menjadi domain Palantir. Nilai tambah Salesforce adalah kombinasi infrastruktur cloud yang kuat, pengalaman CRM mendalam, dan algoritma AI yang semakin maju, yang ditujukan untuk menyaingi solusi analitik Palantir.

Meski memiliki fondasi keuangan solid, saham Salesforce justru tertinggal jauh di 2025. Dari awal tahun hingga pertengahan September, harga saham turun sekitar 25–28%, sementara indeks S&P 500 naik sekitar 12%. Performa ini menegaskan tekanan besar pada saham Salesforce yang masih tertinggal dari pasar secara keseluruhan.

Namun, langkah strategis masuk ke sektor keamanan nasional bisa jadi titik balik. Salesforce tidak hanya memperkuat posisi di ruang korporasi, tetapi juga membuka jalur pendapatan baru dengan potensi tinggi. Pasar kontrak IT dan AI pemerintah AS adalah salah satu area pertumbuhan paling menjanjikan dekade ini.

Dari perspektif investor, keputusan ini—dikombinasikan dengan kinerja operasional yang membaik—menjadi sinyal jelas bahwa Salesforce ingin menjadi bukan hanya pemain teknologi, tapi juga aktor geostrategis. Kompetisi dengan Palantir baru dimulai, dan Missionforce berpotensi menjadi senjata utama dalam perebutan kontrak bernilai miliaran dolar yang akan membentuk masa depan keamanan digital Amerika.