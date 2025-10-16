Dalam acara Dreamforce Investor Event, Salesforce (CRM.US) mengumumkan proyeksi ambisius bahwa pendapatannya akan melampaui $60 miliar pada tahun fiskal 2030. Target ini melebihi perkiraan konsensus Wall Street sebesar $58.37 miliar dan belum memasukkan potensi tambahan dari akuisisi Informatica senilai $8 miliar, yang akan segera rampung. Saham perusahaan melonjak hampir 8% setelah pengumuman tersebut.

Salesforce memperkirakan CAGR organik di atas 10% antara FY2026 dan FY2030, menegaskan potensi ekspansi kuat di sektor cloud dan kecerdasan buatan (AI).

Kerangka kerja baru perusahaan, yang disebut “50 by FY30”, menargetkan kombinasi 50% dari pertumbuhan langganan dan margin operasional non-GAAP, menyeimbangkan ekspansi pendapatan dengan efisiensi biaya — faktor penting saat bersaing dengan Microsoft dan Oracle.

Pendapatan segmen Data & AI: $1.2 miliar pada Q2 (+120% YoY).

Platform Agentforce AI: menghasilkan $440 juta pendapatan tahunan berulang (ARR), dengan potensi untuk tiga hingga empat kali lipat seiring implementasi lebih luas oleh klien.

Agentforce 360, versi global baru dari platform ini, mengintegrasikan seluruh produk cloud Salesforce, memungkinkan otomatisasi alur kerja, optimalisasi layanan pelanggan, dan analisis data real-time.

Kemitraan dengan Alphabet dan Integrasi Gemini

Dalam pembaruan terbaru Agentforce 360, Salesforce memperluas kemitraan dengan Alphabet Inc., mengintegrasikan chatbot Gemini milik Google langsung ke dalam Atlas Reasoning Engine — otak di balik sistem Agentforce. Integrasi ini memungkinkan pembuatan dan pengelolaan AI agents canggih yang dapat mengotomatiskan proses bisnis kompleks secara efisien.

Akuisisi Informatica untuk Perkuat Kapabilitas Data

Akuisisi senilai $8 miliar atas Informatica menandai langkah strategis berikutnya untuk memadukan manajemen data dan kecerdasan buatan. Langkah ini akan memperkuat keahlian Salesforce dalam governance data, otomatisasi, dan model pengambilan keputusan berbasis AI.

Setelah pengumuman proyeksi baru ini, saham Salesforce naik lebih dari 5% di premarket trading, meskipun masih turun sekitar 29% secara year-to-date.

Beberapa lembaga keuangan besar mempertahankan pandangan positif:

KeyBanc – Overweight, target $400

Canaccord Genuity – Buy, target $300

BofA Securities – Buy, target $325

Wolfe Research – Outperform, target $310

Needham – Buy, target $400

Stifel – Buy, target $300

Salesforce Memasuki Era Baru

Ekspansi jangka panjang Salesforce dibangun di atas tiga pilar strategis utama:

Integrasi AI dan Data: penggabungan Agentforce 360 dengan Gemini dan penyelesaian akuisisi Informatica. Efisiensi Finansial: penerapan kerangka kerja “50 by FY30” serta program pembelian saham senilai $7 miliar. Pertumbuhan Organik: mempertahankan CAGR di atas 10% dan mencapai pendapatan tahunan >$60 miliar pada 2030

Dengan strategi ini, Salesforce memasuki dekade baru di mana AI menjadi inti dari transformasi bisnisnya, menempatkan perusahaan sebagai salah satu penerima manfaat utama dari revolusi digital global.

