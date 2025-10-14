Salesforce mengumumkan pada 14 Oktober dua perpanjangan kerja sama strategis — dengan OpenAI dan Anthropic — yang bertujuan memperdalam integrasi solusi AI di dalam ekosistem Agentforce 360.

Kerja sama dengan OpenAI mencakup integrasi langsung antara platform Agentforce 360 dan ChatGPT, yang memungkinkan pengguna mencari data penjualan, menganalisis percakapan pelanggan, dan membuat visualisasi di Tableau hanya dengan perintah teks sederhana. Selain itu, kedua perusahaan akan menghadirkan alat untuk membangun AI agent dan prompt berbasis model terbaru OpenAI, termasuk GPT-5, serta fitur penjualan baru di ChatGPT khusus untuk pelanggan Salesforce dengan kontrol penuh atas data dan hubungan pelanggan. Secara bersamaan, Salesforce juga mengumumkan perluasan kolaborasi dengan Anthropic, berfokus pada solusi AI untuk sektor teregulasi dan sensitif terhadap data. Model Claude akan menjadi fondasi utama platform Agentforce 360, dengan implementasi awal di sektor keuangan. Keduanya juga merencanakan integrasi Claude yang lebih dalam di Slack, sehingga pengguna dapat mengakses alat AI langsung di aplikasi kolaborasi tim.



Salesforce menunjukkan kinerja solid dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan pendapatan dan skala operasi yang konsisten. Strategi pengembangan berbasis AI mulai memberikan hasil nyata berupa peningkatan produktivitas dan margin keuntungan. Teknologi AI berpotensi menjadi leverage operasional bagi Salesforce — memungkinkan efisiensi biaya dan ekspansi laba secara bersamaan.



Valuasi Salesforce masih relatif konservatif untuk sektor teknologi, dengan:

P/E ratio: 36

Price to sales is 5

Price to book: 3

Namun, di tengah fundamental kuat, saham Salesforce turun sekitar 15% sepanjang 2025. Bahkan, pengumuman kerja sama besar dengan OpenAI belum mampu membalikkan tren negatif — saham turun lebih dari 1% hari ini. Dulu, pengumuman serupa biasanya memicu lonjakan valuasi dua digit pada saham teknologi. Kini muncul pertanyaan: apakah investor mulai kehilangan kepercayaan pada “magis” AI, ataukah fundamental Salesforce sebenarnya tidak sekuat yang terlihat di permukaan? Jawaban kemungkinan akan terlihat di laporan laba berikutnya.



CRM.US (D1)

Situasi teknikal di grafik masih berat bagi pembeli. Saham terus berada dalam tren turun hampir satu tahun, dengan pantulan harga berulang dari garis tren dan munculnya gap suplai periodik. Pada April 2025, terbentuk pola “Death Cross” (perpotongan EMA50 dengan EMA200), diikuti “Bearish Crossover” (EMA100 menembus EMA200 dari atas). Harga kini mendekati support penting di $229 dan akan segera berpotongan dengan garis tren utama. Jika pembeli ingin mencegah koreksi lebih dalam, area ini harus dipertahankan. Jika gagal, harga berpotensi turun ke level $194, yaitu titik terendah dua tahun terakhir.

